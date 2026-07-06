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Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Ils l’ont fait avant d’affronter la Jordanie… Un geste surprenant de Messi et de ses coéquipiers avant la rencontre face à l’Égypte

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.

Que s'est-il passé ?

Le capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, a mis à profit la journée de repos de samedi à Miami pour retrouver sa famille, avant de rejoindre Atlanta où il disputera les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l’Égypte.

L’épouse du capitaine, Antonella Roccuzzo, a partagé sur les réseaux sociaux une photographie où elle pose aux côtés de Messi et de leurs trois fils – Thiago, Mateo et Ciro – lors d’un moment convivial organisé par la sélection à Miami. Le cliché a rapidement fait le tour du web, récoltant des millions d’interactions.

Cette publication témoigne d’un des rares moments de répit accordés à l’équipe avant la reprise de la compétition en phase à élimination directe, les joueurs ayant bénéficié de quelques heures pour retrouver leurs proches avant de regagner le terrain.

Messi n’était pas le seul à en profiter : Lisandro Martínez a retrouvé sa compagne Muriel López et leur fille Aurora, tandis qu’Alexis McAllister a passé la journée avec son père Carlos et le reste de sa famille. Nicolás Tagliafico a lui aussi savouré ce répit bien mérité aux côtés de ses proches.

Ces retrouvailles avec les proches sont une tradition sous l’ère Scaloni : le staff perpétue ce rituel pour permettre aux joueurs de recharger les batteries avant les échéances majeures.

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Égypte
EGY

Une approche déjà appliquée lors de la phase de groupes, après la rencontre face à la Jordanie, qui traduit la philosophie de Scaloni visant à équilibrer travail technique et bien-être mental.

Une fois la parenthèse familiale refermée, les joueurs ont repris l’entraînement à huis clos dimanche après-midi, puis ont pris la direction d’Atlanta pour préparer la rencontre très attendue face aux Pharaons.

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