Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Julian Nagelsmann, a rejoint le concert de critiques visant la Fédération internationale de football (FIFA) au sujet du nouveau protocole d’interprétation des hymnes nationaux pour la Coupe du monde 2026, apportant son soutien à son homologue anglais Thomas Tuchel.

Après la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, il a déclaré en conférence de presse : « Je ne sais pas si nous pouvons réellement déposer une plainte, mais je suis d’accord avec Thomas Tuchel. L’hymne national est un moment très émouvant, et l’occasion de créer un lien avec les joueurs. »

D’un ton ironique, il a ajouté : « Les photographes sont vraiment trop près. J’ai l’impression que leurs énormes objectifs capturent même les poils de mon nez à un centimètre de distance », regrettant ouvertement la présence envahissante des photographes sur la ligne de touche, qui « gâche ce moment censé être solennel et fédérateur ».

Tuchel avait déjà devancé Nagelsmann en formulant des critiques acerbes à l’encontre de ce protocole lors du match opposant l’Angleterre à la Croatie, où il avait dénoncé « l’intrusion excessive » qui l’avait empêché de voir ses joueurs lors du moment symbolique de l’interprétation de l’hymne national, exigeant une révision de cette mesure qu’il jugeait « contraire au caractère sacré de l’instant ».

Les critiques convergent ainsi contre la décision de la FIFA d’autoriser un grand nombre de photographes au plus près des joueurs et des staffs techniques pendant l’interprétation des hymnes nationaux, une mesure jugée « purement commerciale » au détriment de la dimension symbolique et émotionnelle de ce moment.