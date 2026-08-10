Le retour de José Mourinho au Real Madrid n'a pas été qu'une simple nouvelle page dans sa carrière d'entraîneur, il est venu chargé des souvenirs de l'une des périodes les plus controversées du club espagnol. Le technicien portugais, dont la nomination à la tête de l'équipe a été confirmée en juin de cette année, fait son retour au stade Santiago-Bernabéu après de longues années depuis une première expérience qui s'était achevée dans une atmosphère tendue et sur de vifs différends avec plusieurs stars de l'équipe, au premier rang desquels son capitaine historique Iker Casillas.

Le retour de Mourinho au Real Madrid rouvre le dossier des différends qui avaient ébranlé le vestiaire durant son premier mandat, et particulièrement sa relation tendue avec Casillas, qui avait atteint un point où le gardien espagnol avait perdu sa place de titulaire, malgré son statut important au sein du club.

Iker Casillas fut l'un des joueurs les plus touchés par les différends qui avaient éclaté au sein du Real Madrid lors de la troisième saison de Mourinho, après s'être retrouvé écarté du onze de départ durant de longues périodes, dans une décision qui a suscité beaucoup de controverses à l'intérieur comme à l'extérieur du club.

Casillas est considéré comme l'une des plus grandes légendes du Real Madrid, après avoir défendu les couleurs du club lors de 725 matchs sur une période de 25 ans, et avoir réussi au cours de sa carrière à remporter trois titres en Ligue des champions et cinq titres en championnat d'Espagne.

Malgré ce statut historique, le gardien espagnol a connu une période difficile lors de la saison 2012-2013, lorsque son rôle a décliné sous la conduite de Mourinho, les différends entre les deux hommes s'intensifiant au fil du temps.

Casillas a parlé avec franchise de sa relation avec le technicien portugais, déclarant : « La relation entre José et moi était extrêmement froide. Durant ces années, je crois vraiment que les choses en sont arrivées à un point où la corde a fini par se rompre. »

La crise ne s'est pas limitée à la relation personnelle entre Mourinho et Casillas, ses répercussions se sont étendues au vestiaire et ont clairement affecté la relation du technicien portugais avec plusieurs des principales stars de l'équipe.

Sami Khedira : le vestiaire s'est transformé en cauchemar

Sami Khedira, ancien joueur du Real Madrid, a révélé que le différend entre Mourinho et Casillas n'était pas qu'une simple crise entre un entraîneur et un gardien, mais qu'il avait un impact direct sur l'atmosphère de toute l'équipe.

Khedira a déclaré : « Iker est une légende du Real Madrid et il est aimé de tous les supporters du club. Mourinho l'a mis sur le banc, il ne lui parlait pas, et il a même dit du mal de lui dans les médias ; c'est pourquoi le vestiaire s'est transformé en cauchemar, franchement. »

Il a ajouté : « Après cela, la relation entre José et de nombreux joueurs s'est détériorée, comme avec Cristiano et les joueurs espagnols, Casillas et Sergio Ramos. Et ces joueurs étaient extrêmement importants pour l'ambiance du vestiaire. »

Le témoignage de Khedira révèle l'ampleur de la division qu'a connue le vestiaire du Real Madrid à cette époque, après que les différends individuels se sont transformés en une crise plus large qui a affecté la relation entre l'entraîneur et plusieurs des piliers de l'équipe.

Cette atmosphère fut l'un des principaux facteurs à avoir pesé sur la troisième saison de Mourinho avec le Real Madrid, à un moment où l'équipe n'a pas réussi à poursuivre les succès qu'elle avait obtenus lors des saisons précédentes.

Mourinho réplique : j'ai compris que c'étaient des joueurs gâtés

De son côté, Mourinho a une version totalement différente concernant les raisons des tensions dans sa relation avec Casillas et les joueurs espagnols, et il en a dévoilé une partie dans une nouvelle série documentaire sur la plateforme « Netflix » qui retrace sa carrière d'entraîneur.

Le technicien portugais, âgé de 63 ans, estime que certains comportements de Casillas durant sa période à la tête de l'équipe lui ont révélé très tôt l'existence d'une mentalité qu'il n'était pas prêt à accepter dans le vestiaire.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par « BBC Sport » : « Les trois premières fois où j'ai parlé avec Casillas en tant que capitaine, la première chose qu'il m'a dite était : je veux réclamer plus de jours de repos pour les joueurs de l'équipe nationale. »

Il a ajouté : « La deuxième fois qu'il m'a parlé, il a dit : j'aimerais te demander de repousser d'une heure l'horaire des séances d'entraînement, car la circulation à Madrid est très dense à l'heure que tu as fixée pour l'entraînement. »

Mourinho a poursuivi le récit des détails de sa relation avec Casillas, déclarant : « Quant à la troisième fois, il a dit : nous ne voulons pas aller à l'hôtel ; nous préférons nous réunir le jour du match et nous rendre directement au stade pour disputer la rencontre. »

Après ces épisodes, Mourinho est parvenu à la conviction que certains joueurs de l'équipe abordaient leur statut d'une manière qui ne correspondait pas à son style de gestion rigoureux.

Il a conclu son récit en disant : « En très peu de temps, j'ai compris que c'étaient des joueurs gâtés. »

La rivalité entre le Real Madrid et le Barça a attisé le feu

La relation de Mourinho avec Casillas n'était pas liée uniquement à des décisions techniques ou administratives au sein de l'équipe, car la rivalité historique entre le Real Madrid et le Barça a joué un rôle important dans l'accroissement des tensions durant cette période.

La rivalité entre les deux ennemis avait atteint son paroxysme, notamment avec l'intensification de la confrontation entre Mourinho et Pep Guardiola, l'entraîneur du Barça à l'époque, après que les Clasicos se sont transformés en confrontations extrêmement tendues sur le terrain comme en dehors.

Mais l'intensité de la rivalité ne s'est pas arrêtée aux frontières des deux clubs, elle s'est étendue à la relation entre les joueurs au sein de la sélection espagnole, en présence de plusieurs stars du Real Madrid et du Barça dans l'effectif d'une même équipe nationale.

Casillas a révélé un autre différend avec Mourinho concernant la position du technicien portugais à l'égard de ses coéquipiers en sélection espagnole qui représentaient le Barça, ce qui a compliqué davantage la relation entre les deux hommes.

Mourinho a été clair dans sa position, affirmant qu'il n'était pas prêt à faire preuve de complaisance dans la rivalité entre les deux clubs, même lorsqu'il s'agissait des joueurs de la sélection espagnole.

Le technicien portugais a déclaré : « Il y a des choses que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais, et quand quelqu'un ne me respecte pas, cela pose problème. »

Il a ajouté : « Je dis : voici la rivalité entre le Barça et le Real Madrid. Quand vous rejoignez la sélection, vous pouvez alors vous embrasser, mais pas maintenant ; car ici, c'est comme une guerre. »

Ainsi, la relation entre Mourinho et Casillas s'est transformée en l'une des histoires les plus controversées de l'histoire moderne du Real Madrid, après l'imbrication des décisions techniques et des conflits du vestiaire, sans oublier la rivalité féroce avec le Barça.

Et avec le retour de Mourinho au Real Madrid, les souvenirs de cette période controversée reviennent sur le devant de la scène, d'autant que le technicien portugais entame son deuxième mandat en étant parfaitement conscient de l'ampleur des défis qui l'attendent, et des souvenirs qui restent présents dans l'esprit des supporters du club.