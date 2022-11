"Ils essaient toujours de diviser le football"... le discours de Nasser Al-Khelaïfi qui fracasse la Super League

A l'occasion d'une convention de l'UEFA, le président du PSG a réaffirmé son opposition à la création de la Super League. En des termes forts.

La Super League Nasser Al-Khelaïfi n’en veut pas. Une semaine après son déjeuner très cordial avec Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, fervent défenseur de la Super League, le président du PSG participait ce mercredi à la Convention de l'UEFA sur l'avenir du football européen à Nyon.



Devant les représentants du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et du Parlement européen, ainsi que des membres de l’ECA (association européenne des clubs) et du président de l’UEFA Aleksander Ceferin (mais en l’absence des présidents favorables à la Super League), NAK s’est exprimé et a une nouvelle fois endossé son costume anti-Super League.

" Comme dans un film, dans l'obscurité d’une nuit noire"

Dès les premières lignes de son discours, le dirigeant parisien a d’abord vanté la diversité de l’ECA dont il est le président, parlant de son côté inclusif avec des clubs de toutes formes et de toutes tailles : la carte de la diversité, une première pierre posée dans le jardin des défenseurs d’une compétition européenne fermée.



Puis après un préambule qui laissait entrevoir une suite clairement anti-Super League, Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’offensive : « Il y a un peu plus d'un an, certains ont tenté de briser l'ECA et l'ensemble de l'écosystème du football. Comme dans un film, dans l'obscurité d’une nuit noire, ils ont essayé de voler le football aux clubs, aux joueurs et aux supporters ».

Plus d’un an et demi après la tentative avortée de douze clubs européens de créer une ligue fermée et plus lucrative, trois d’entre eux conservent l’espoir que cette compétition voie le jour, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, dont le président a perdu son siège de président de l’ECA au profit de Nasser Al-Khelaïfi.



Au centre de son propos, ce dernier a vanté la collaboration existante entre l’ECA et l’UEFA, qui a, selon lui, apporté « des changements significatifs et positifs au football européen, pour les joueurs, les clubs, les ligues, les supporters et l'ensemble de l’écosystème ».

Que ce soit la stabilité financière après la pandémie de Covid, les nouvelles règles du fair-play financier, l’installation durable de l'UEFA Europa League et l'UEFA Europa Conference League, de nouveaux formats de compétition européennes et d'accès après 2024 ou « un joint-venture » qui a permis de créer de nouvelles opportunités commerciales… le Qatarien a défendu le bilan de cette relation étroite.

Un tacle spécial pour la Juventus et le Barça

La suite ? Un discours plus frontal et offensif face à la Super League et à ses partisans. « Certaines personnes essaient toujours de réécrire l'histoire et de diviser le football. Pour être honnête, je suis triste pour eux, car ils ont prouvé hier qu'ils ne comprennent tout simplement pas le football et son écosystème. »

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite passé la seconde, interrogeant à distance ses opposants sur les raisons qui les amenaient à participer à la Ligue des champions, une compétition « pas assez compétitive », « pas assez excitante », rappelait-il en reprenant leurs arguments. Tout en mettant un tacle au passage à la Juventus Turin et au FC Barcelone éliminés au premier tour de la C1 et reversé en Europa League.



Pour conclure cette intervention qui aura duré moins de dix minutes, NAK a ensuite insisté sur deux points. Le devoir des instances européennes de prendre en compte toutes les ligues, tous les clubs et les associations nationales mais aussi la nécessité de prendre en compte l’avis des supporters. « Le football n'est pas un contrat légal, c'est un contrat social », concluait-il, tout en rappelant qu’il n’y a « plus besoin de tout démolir pour réformer »