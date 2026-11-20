Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a lancé un défi à son effectif : les autres joueurs doivent prendre leurs responsabilités dans cette période marquée par les blessures. Chelsea doit actuellement composer avec l’absence de plusieurs éléments clés, dont l’attaquant brésilien Joao Pedro, toujours indisponible.

Publicité

Alonso attend davantage de l’effectif de Chelsea

Alonso a clairement fait savoir qu’il attendait une nette amélioration de la part des joueurs à sa disposition, alors que le club continue de faire face à une accumulation de blessures. Pedro n’est toujours pas prêt à revenir après sa blessure à la cuisse. L’attaquant brésilien a manqué les quatre derniers matches de Chelsea, toutes compétitions confondues . Sur cette période, l’équipe d’Alonso n’a remporté qu’une seule victoire et s’est inclinée face à Tottenham Hotspur et Sunderland sans marquer. Le joueur de 25 ans avait également manqué la défaite 3-0 contre Brentford en septembre en raison d’un problème au genou.

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a pas mâché ses mots au sujet des attentes envers les joueurs actuellement disponibles. Lors d’une conférence de presse vendredi, à la veille du match contre Leeds United, Alonso a souligné la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités, alors que Chelsea a déjà ressenti les effets de plusieurs absences importantes cette saison. Chelsea a éprouvé des difficultés sans le milieu de terrain Moises Caicedo en début de saison, lorsqu’un problème au mollet l’a tenu éloigné des terrains. Le capitaine Reece James est actuellement absent en raison d’une blessure au genou.

« Les autres joueurs doivent hausser leur niveau et montrer qu’ils sont prêts à être compétitifs et à jouer pour Chelsea, a déclaré Alonso. C’est le niveau auquel nous évoluons. Nous devons faire face à ces situations, avec Moises, maintenant avec Joao, avec Reece. Nous espérons qu’ils reviendront bientôt et que leur absence ne se fera pas sentir, car nous avons besoin d’eux en ce moment. »

Les difficultés en l’absence de Joao Pedro

L’influence de Pedro sur l’équipe se lit dans les statistiques : avec cinq buts, il est actuellement le meilleur buteur de Chelsea en Premier League cette saison, à égalité avec un autre joueur.

Publicité Publicité

Pour tenter de mettre fin à cette disette offensive, Alonso a essayé plusieurs dispositifs tactiques. Lors des deux derniers matches, l’entraîneur a choisi de placer Pedro Neto dans un rôle d’attaquant axial plutôt que de faire appel aux avant-centres Danny Welbeck ou Emmanuel Emegha.

Related Topics

Prochains matchs CHE Premier League 10:00 LEE Regarder

Marquer, une responsabilité collective

Alonso insiste sur le fait que la responsabilité de marquer ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du joueur qui occupe le poste de numéro neuf. Chelsea cherchera aussi à améliorer ses résultats : avec 16 points pris lors de ses 10 premiers matches de Premier League, le club occupe la cinquième place, à deux points de Liverpool, quatrième, et à 11 points du leader, Arsenal.

L’entraîneur de Chelsea a ajouté : « Les attaquants ne sont pas les seuls à pouvoir marquer. Les défenseurs et les milieux de terrain peuvent aussi marquer sur coups de pied arrêtés. C’est donc un travail d’équipe, assurément. Joao est un joueur important, mais nous devons faire sans lui cette fois. Jusqu’ici, nous avons essayé différentes options et nous devons continuer à chercher. »

Publicité

Des nouvelles contrastées concernant les blessures

Le retour d’Emiliano Martinez dans le groupe constitue une bonne nouvelle pour la profondeur de l’effectif. Il s’agit de sa première présence depuis sa fracture de la mâchoire contre Everton le mois dernier. L’international argentin pourrait être titularisé à la place de Mike Penders, mais, s’il joue, il ne portera pas le masque de protection qui lui avait été ajusté à la fin du mois dernier pour lui permettre de continuer à s’entraîner malgré sa blessure.

Le secteur défensif connaît toutefois encore des difficultés : Jorrel Hato est forfait, car il poursuit sa convalescence après un problème au dos. Le jeune défenseur Josh Acheampong fait son retour et peut de nouveau être sélectionné après avoir manqué le match contre Sunderland en raison d’un léger problème physique.