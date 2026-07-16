Ils courent après un mirage… Des milliers de Français réclament une revanche contre l’Espagne !

Des supporters français ont lancé une pétition en ligne pour demander la rejouée du match de l’équipe de France contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, après la défaite 0-2 subie mardi dernier, en signe de protestation contre une décision arbitrale ayant précédé le premier but des Matadors.

Selon la chaîne française RMC, cette initiative a été lancée quelques heures après l’élimination des Bleus. Des supporters estiment en effet que la rencontre a été entachée d’une erreur d’arbitrage décisive et ont donc créé une pétition en ligne réclamant la reprise du match, une démarche qui a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Contestant la décision arbitrale ayant conduit au penalty, les supporters estiment que la main de Lamine Yamal, non sifflée, aurait dû annuler la faute de Lucas Digne dans la surface.

Ils estiment que Lamine Yamal a touché le ballon de la main avant la faute sifflée contre Lucas Digne dans la surface, justifiant ainsi l’annulation de la décision arbitrale et, par conséquent, du but inscrit par Mikel Oyarzabal.

Le texte de la pétition affirme : « La France n’aurait pas dû encaisser ce premier but, car il a complètement changé le cours du match. Les compétitions sportives doivent se dérouler dans le respect des règles, et ce qui s’est passé ce soir-là n’est pas conforme à cela. »

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà apporté leur soutien à l’initiative.

L’initiative a suscité un engouement remarquable, le nombre de signataires ayant dépassé les 45 000 jeudi midi, alors que la colère des supporters français face à l’arbitrage de la rencontre ne faiblit pas.

RMC rappelle toutefois que les chances de succès sont quasi nulles : le règlement de la FIFA n’envisage pas la reprise d’un match pour cause d’erreur arbitrale, même en cas de contestation massive des supporters.

Polémique arbitrale et critiques de Deschamps

Cette mobilisation fait suite aux critiques adressées par le sélectionneur Didier Deschamps à l’arbitre salvadorien Iván Barton. Après la rencontre, le technicien a mis en doute la capacité de l’officiel à gérer une demi-finale mondiale, tout en reconnaissant que les erreurs techniques de ses joueurs constituaient la principale cause de la défaite.

Les Bleus se tournent désormais vers la petite finale, programmée samedi face à l’Angleterre, tandis que l’Espagne prépare sa finale contre l’Argentine dimanche, en quête d’un deuxième titre mondial.