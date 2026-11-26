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Les défenseurs du Paris Saint-Germain Nuno Mendes et Willian Pacho ont reconnu que la préparation tactique de l'AS Roma leur avait compliqué la tâche lors du match nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions, au Parc des Princes. Ce résultat met fin au sans-faute du PSG, mais prolonge à 15 matchs sa série d'invincibilité dans la compétition.

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Mendes reconnaît que la préparation de la Roma a perturbé le PSG

Le latéral gauche du Paris Saint-Germain Nuno Mendes a reconnu que l'AS Roma avait bien préparé son plan tactique, empêchant les champions d'Europe d'imposer leur domination habituelle lors du match nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions, au Parc des Princes. Mené après l'ouverture du score de Mario Hermoso à la cinquième minute, le PSG a renversé la situation grâce à Illia Zabarnyi et Ousmane Dembele, avant d'être rejoint sur un penalty de Donyell Malen à la 78e minute et de perdre ses premiers points de la saison.

« C'était un match difficile. Ils étaient solides défensivement et cela nous a posé quelques problèmes, surtout dans la surface de réparation. C'était un match très, très compliqué. Ils avaient bien analysé notre équipe et je pense que cela a fait la différence », a déclaré Mendes après le coup de sifflet final. « Nous avons essayé de jouer notre jeu, de garder le ballon du début à la fin, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons perdu deux points, mais nous n'avons pas perdu le match, et c'est très important. »

Pacho salue la qualité de la Roma et le soutien indéfectible du Parc des Princes

Le défenseur central Willian Pacho a partagé l'analyse de Mendes après les difficultés du PSG à déjouer le pressing individuel agressif de la Roma avant la pause. Malgré la frustration d'avoir encaissé deux buts, Pacho a souligné les enseignements tirés de ce match et salué le soutien du public sous une pluie battante.

« C'était difficile. Honnêtement, c'était une équipe d'un autre genre, et elle a bien joué. Nous avons eu du mal en première période et il nous a fallu du temps pour trouver nos marques et comprendre comment la déstabiliser », a expliqué Pacho. « Les supporters ? Ils sont toujours là. Je pense qu'ils sont notre plus grande force. Ils nous soutiennent sans relâche, même sous une pluie battante. Les entendre nous encourager est important pour nous, et je suis heureux qu'ils soient toujours à nos côtés. »

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La série d'invincibilité en Europe atteint 15 matchs

Malgré des tentatives de Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et Dembele en fin de match, l'équipe de Luis Enrique n'a pas décroché une cinquième victoire consécutive en Ligue des champions cette saison. Elle a toutefois porté à 15 matchs sa série d'invincibilité dans la compétition.

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La tête de Zabarnyi sur un corner de Senny Mayulu à la 31e minute a offert au défenseur ukrainien son premier but en Ligue des champions avec le club. Le PSG reste deuxième du classement de la phase de ligue, à deux points du leader, le Real Madrid.

Le PSG se prépare aux grands défis européens à venir

À trois journées de la fin de la phase de ligue, le PSG reste bien placé pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

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« Ce match nous permet aussi d'apprendre, de voir que la Roma était un adversaire redoutable, une équipe différente également. Cela nous aide à progresser et nous sera utile pour la suite. Nous savons aussi que de grands défis et des équipes de très haut niveau nous attendent », a ajouté Pacho.