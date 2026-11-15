Comment regarder Îles Féroé - Moldavie avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 6 16 nov. 2026 - 10:00 Torsvoellur Stadium

Les îles Féroé reçoivent la Moldavie au stade Torsvoellur, à Torshavn, pour un match du groupe 3 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui aura de réelles conséquences sur le classement final.

L’équipe des îles Féroé dirigée par Eydun Klakstein s’est spécialisée dans les matchs nuls au sein de ce groupe et n’a remporté aucune de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 2-2 face à la Slovaquie, un résultat représentatif d’une campagne marquée davantage par la résistance que par les résultats.

La Moldavie arrive en meilleure forme. L’équipe de Lilian Popescu a battu le Kazakhstan 2-1 lors de son dernier match et a remporté deux de ses cinq dernières rencontres, ce qui lui donne un véritable élan avant ce déplacement à Torshavn.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations et se sont quittées sur un nul 1-1 à Chisinau. La Moldavie cherchera à faire mieux à l’extérieur, tandis que les îles Féroé compteront sur le soutien de leur public pour décrocher une première victoire dans cette campagne.

Au classement du groupe, la Moldavie occupe la deuxième place et les îles Féroé la troisième. Cette confrontation directe pourrait donc peser sur le classement final avant la fin de la phase de groupes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Îles Féroé - Moldavie.

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