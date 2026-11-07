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Max Eberl, membre du directoire du Bayern Munich chargé des sports, a répondu sans détour au scepticisme de l’ancien joueur du club Dietmar Hamann concernant la prolongation du contrat de l’attaquant vedette Harry Kane.

« Chacun a le droit de donner son avis », a d’abord déclaré Eberl à Sky, en marge du match de Bundesliga disputé samedi après-midi par le leader contre Mayence 05. « Avoir en Bundesliga le meilleur joueur du monde, qui est en excellente forme et au sommet de sa carrière, c’est un signal fort pour le championnat. »

Le Bayern a envoyé ce « signal fort pour la Bundesliga » jeudi, en annonçant la prolongation jusqu’à l’été 2029 du contrat de Kane, qui arrivait à échéance. Hamann avait commenté cette décision de manière critique, au regard de l’âge avancé de l’Anglais, ce qui n’a pas plu à Eberl : « Je sais que tous les supporters du Bayern étaient très heureux. Je pense que les supporters allemands l’étaient aussi. Malheureusement, c’est comme ça : en Allemagne, il y a toujours quelqu’un pour gâcher la fête, et Didi est malheureusement souvent de ceux-là. »

Eberl sait également que le tout récent lauréat du Ballon d’Or aura près de 36 ans à la fin de son contrat. Il a toutefois nuancé : « Il n’a quasiment pas été blessé depuis son arrivée ici. Et bien sûr, nous espérons que cela continuera. Mais quand tu te blesses, il faut plus de temps pour revenir. Quand tu signes un contrat qui te mène jusqu’à presque 36 ans, il y a toujours un certain risque, peu importe de qui il s’agit. »

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Hamann avait tenu ses propos critiques plus tard jeudi, dans l’émission de Sky « Triple - Der Hagedorn Fußballtalk », déclarant notamment : « Je pense que cette prolongation comporte un risque non négligeable. Je ne crois pas qu’il y ait eu beaucoup de clubs intéressés en Angleterre. C’est donc probablement une décision qu’ils ne pouvaient pas prendre autrement. Reste à voir s’il continuera à marquer autant de buts au cours des trois prochaines années. (...) »

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L’ancien joueur du Bayern estimait également que son ancien club n’avait guère le choix : « Le Bayern pouvait difficilement faire autre chose que prolonger son contrat. Il voulait rester et vient de remporter le Ballon d’Or. Cela aurait envoyé un signal s’il avait remporté cette distinction et que le club l’avait tout de même laissé partir. »

Getty Images

Depuis quand Harry Kane joue-t-il au Bayern Munich ?

Sur DAZN, Eberl a toutefois présenté les choses tout autrement : « Je trouve que c’est un signal formidable d’avoir un lauréat du Ballon d’Or en Allemagne et qu’il reste. Le scénario classique, c’est : je remporte le Ballon d’Or, je laisse mon contrat arriver à échéance cet été et je peux faire tout autre chose. » La distinction de Kane comme meilleur joueur du monde coûte aussi une coquette somme au Bayern, mais cela préoccupe peu le dirigeant. Au contraire : « Le club est assez solide pour supporter cela aussi. C’est un bon signe. »

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Kane joue en attaque pour le Bayern depuis l’été 2023. Il était alors arrivé de Tottenham Hotspur contre une indemnité de transfert de près de 100 millions d’euros et a dépassé les attentes élevées placées en lui. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a inscrit 156 buts en 162 matches avec le Bayern, auxquels s’ajoutent 42 passes décisives.