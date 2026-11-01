« Il y avait tout dans ce match ! » : Felix Nmecha livre son avis sans détour sur le match fou face au Bayern Munich

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Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Felix Nmecha a livré une analyse sans détour après le match nul débridé (2-2) face au Bayern Munich. Positionné dans le demi-espace gauche du système asymétrique de Kovac, Nmecha estime que Dortmund a décroché un point précieux au terme d’une rencontre chaotique.

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Nmecha stabilise le milieu dans une bataille tactique

Le milieu du Borussia Dortmund Felix Nmecha a livré une prestation pleine d’énergie, alors que le BVB est revenu deux fois au score pour arracher un nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Nmecha a évolué dans le demi-espace gauche du 4-4-2 asymétrique de Niko Kovac.

Le milieu a vécu un après-midi mouvementé, marqué notamment par une décision sanctionnant une main en seconde période, à la suite de laquelle Harry Kane a trouvé la barre transversale sur penalty.

Malgré les rebondissements de la rencontre, Dortmund a tenu bon pour prendre un point.

Nmecha raconte un Klassiker débridé

Au micro de Sky après le coup de sifflet final, Nmecha a reconnu que le match avait mis les organismes et les nerfs à rude épreuve. « C’était un bon match de la part des deux équipes. Nous avons eu des moments où nous aurions pu prendre le contrôle, mais le Bayern aussi », a observé Nmecha.

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« Par moments, c’est devenu un peu fou. Il y avait vraiment tout dans ce match. »

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« Nous avons tout donné et, au bout du compte, nous avons le sentiment d’avoir gagné un point plutôt que d’en avoir perdu deux. C’est une bonne sensation », a affirmé le milieu.

L’équilibre tactique de Kovac soutient l’activité de Nmecha au milieu

La discipline positionnelle de Nmecha dans le demi-espace gauche a permis à Jobe Bellingham et Joey Veerman de contrôler des zones axiales clés lors des périodes de domination de Dortmund en première période.

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Kovac a souligné après le match que l’ajout d’un joueur au milieu grâce au pressing de la défense à quatre avait permis à des joueurs comme Nmecha de perturber la construction du Bayern.

Les efforts collectifs de Dortmund lui ont permis de rester dans le match pendant les 90 minutes.

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Le milieu se tourne vers les prochaines échéances nationales

Nmecha et Dortmund quittent Munich en conservant leur invincibilité en championnat. Avec 18 points, le club est à égalité avec le Bayern en tête du classement.

Le milieu cherchera à s’appuyer sur sa solide prestation tactique dans les semaines à venir.

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Dortmund se tourne désormais vers son prochain match de Bundesliga.