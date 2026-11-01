« Il y avait tout dans ce match ! » : Felix Nmecha livre son avis sans détour sur le match fou face au Bayern Munich

Nmecha stabilise le milieu dans une bataille tactique
Le milieu du Borussia Dortmund Felix Nmecha a livré une prestation pleine d’énergie, alors que le BVB est revenu deux fois au score pour arracher un nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Nmecha a évolué dans le demi-espace gauche du 4-4-2 asymétrique de Niko Kovac.
Le milieu a vécu un après-midi mouvementé, marqué notamment par une décision sanctionnant une main en seconde période, à la suite de laquelle Harry Kane a trouvé la barre transversale sur penalty.
Malgré les rebondissements de la rencontre, Dortmund a tenu bon pour prendre un point.
Nmecha raconte un Klassiker débridé
Au micro de Sky après le coup de sifflet final, Nmecha a reconnu que le match avait mis les organismes et les nerfs à rude épreuve. « C’était un bon match de la part des deux équipes. Nous avons eu des moments où nous aurions pu prendre le contrôle, mais le Bayern aussi », a observé Nmecha.
« Par moments, c’est devenu un peu fou. Il y avait vraiment tout dans ce match. »
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« Nous avons tout donné et, au bout du compte, nous avons le sentiment d’avoir gagné un point plutôt que d’en avoir perdu deux. C’est une bonne sensation », a affirmé le milieu.
L’équilibre tactique de Kovac soutient l’activité de Nmecha au milieu
La discipline positionnelle de Nmecha dans le demi-espace gauche a permis à Jobe Bellingham et Joey Veerman de contrôler des zones axiales clés lors des périodes de domination de Dortmund en première période.
Kovac a souligné après le match que l’ajout d’un joueur au milieu grâce au pressing de la défense à quatre avait permis à des joueurs comme Nmecha de perturber la construction du Bayern.
Les efforts collectifs de Dortmund lui ont permis de rester dans le match pendant les 90 minutes.
Le milieu se tourne vers les prochaines échéances nationales
Nmecha et Dortmund quittent Munich en conservant leur invincibilité en championnat. Avec 18 points, le club est à égalité avec le Bayern en tête du classement.
Le milieu cherchera à s’appuyer sur sa solide prestation tactique dans les semaines à venir.
Dortmund se tourne désormais vers son prochain match de Bundesliga.