Pour Palhinha, recruté à l’époque pour 51 millions d’euros, le Bayern Munich réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros. Des clubs d’Arabie saoudite et de Turquie auraient été prêts à s’aligner sur cette somme. Palhinha, qui évoluait récemment en prêt à Tottenham Hotspur, aurait toutefois refusé les offres, notamment en raison de sa situation familiale.

Les deux jeunes enfants du milieu de terrain de 31 ans vivent au Portugal, et lui-même ne veut pas être trop éloigné afin de pouvoir les voir régulièrement. La solution la plus évidente serait un transfert vers l’un des deux grands clubs de Lisbonne, le Sporting ou Benfica. Mais ils ne pourraient sans doute pas assumer l’ensemble du package entre indemnité de transfert et salaire. Aston Villa est actuellement considéré comme une alternative prometteuse, le club disposant de moyens financiers conséquents après la vente record de Morgan Rogers à Chelsea et ayant besoin de renforts au milieu de terrain axial.

Galatasaray a laissé expirer l’option d’achat pour Sacha Boey

Boey évoluait récemment en prêt à Galatasaray Istanbul, d’où le club munichois l’avait recruté début 2024 pour 30 millions d’euros. Mais après l’expiration du prêt, Galatasaray n’a pas levé l’option d’achat convenue de 15 millions d’euros pour le latéral droit de 25 ans.

C’est apparemment sur ce montant exact que le Bayern Munich campe désormais également avec d’autres clubs, ce qui refroidirait jusqu’ici des prétendants de Premier League. Ces derniers mois, Boey a aussi été associé à des clubs de Ligue 1 française.

FC Bayern : Bryan Zaragoza voudrait sans doute retourner en Espagne

Bryan Zaragoza voudrait quant à lui, selon certaines informations, retourner dans son Espagne natale. L’Espanyol Barcelone, le FC Malaga et le FC Séville figurent parmi les clubs intéressés. Pour l’ailier gauche de 24 ans, les difficultés concerneraient moins le montant du transfert que ses exigences salariales. Zaragoza, qui a évolué en prêt à l’AS Rome la saison dernière, perçoit environ quatre millions d’euros par an à Munich. Son transfert en provenance du FC Grenade en 2024 avait d’ailleurs coûté un total de 17 millions d’euros.

Actuellement, Zaragoza travaille à son retour après une inflammation du genou. Palhinha et Boey ont repris l’entraînement collectif normal lors de la reprise de la préparation lundi. Les deux sont encore liés jusqu’en 2028, Zaragoza même jusqu’en 2029.