« Le temps passé ici restera toujours particulier dans ma vie. J’ai maintenant l’opportunité de jouer dans un pays où j’ai toujours rêvé d’évoluer », a déclaré Romano Schmid lorsque son départ du Werder Brême a été officialisé. L’international autrichien quitte la Bundesliga pour la Serie A, son rêve sportif italien est devenu réalité.

À 26 ans, Schmid veut franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour un joueur de son calibre qui part en Italie, on aurait plutôt parié sur un transfert vers un club pleinement installé en Serie A, dans la catégorie de prix de l’Atalanta Bergame, de la Fiorentina, de la Lazio ou du FC Bologne. Ou vers Côme, déjà arrivé en Ligue des champions après une ascension fulgurante.

Mais Schmid a choisi à la place Frosinone Calcio. Un promu qui, lors de ses trois premières saisons seulement dans l’élite italienne, est systématiquement redescendu immédiatement, et qui s’est transformé en une sorte d’équipe ascenseur au cours des dix dernières années. Frosinone est d’ailleurs resté bien plus longtemps au deuxième étage qu’au premier.

Romano Schmid va probablement faire un grand bond salarial à Frosinone

Si la décision de Schmid d’échanger le maillot du Werder contre celui de Frosinone peut sembler assez surprenante au premier abord, et ne constitue surtout pas une progression sportive, elle prend un peu plus de sens à y regarder de plus près. Car son nouveau club, issu d’une petite ville de plus de 40 000 habitants au sud-est de Rome, est quasiment nouveau riche. Schmid devrait gagner à l’avenir 3,5 millions d’euros par an à Frosinone, une nette amélioration financière par rapport à son contrat à Brême, qui ne lui rapportait apparemment qu’environ 1,5 million d’euros par an.

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D’où vient soudainement la puissance financière de Frosinone ? Le fonds d’investissement américain Clara Vista, déjà actionnaire principal du promu anglais Ipswich Town, est entré au capital de Frosinone cet été.

Pour 41,5 millions d’euros, Clara Vista a acquis 80 % des parts du club italien, tandis que les 20 % restants demeurent entre les mains du président Maurizio Stirpe. Âgé de 68 ans et natif de Frosinone, il dirige le club de son cœur depuis déjà 23 ans et entend continuer au moins encore deux ans. Stirpe est profondément enraciné à Frosinone : le stade porte le nom de son père Benito, qui avait dirigé le club comme président dans les années 1960.

« Clara Vista dispose de liquidités auxquelles nous n’avions pas accès », a déclaré Stirpe junior au sujet de l’arrivée de l’investisseur. Enfant du club, il tient naturellement beaucoup à ce que Clara Vista ne fasse pas cavalier seul. « Nous allons travailler ensemble pour poursuivre la voie empruntée ces dernières années et l’élargir grâce aux idées apportées par le fonds. Clara Vista complète parfaitement notre expertise : ils ont ce dont nous avons besoin, et inversement. Nous devons éviter les chevauchements opérationnels », a expliqué Stirpe.

Le fils d’un cauchemar allemand joue à Frosinone

Clara Vista apporte évidemment avant tout de l’argent frais à Frosinone. Celui-ci doit, à long terme, être investi dans les infrastructures et la formation. Le travail de formation a déjà récemment porté ses fruits, avec le gardien Lorenzo Palmisani et le latéral gauche Gabriele Bracaglia, deux véritables produits du club qui ont été des piliers de la montée la saison passée.

Le talent de 20 ans du milieu de terrain Matteo Cichella, devenu indispensable au fil de la saison dernière, avait été arraché au grand voisin l’AS Rome au niveau U19. Et Filippo Grosso, 19 ans, a effectué ses premiers pas en équipe première après être arrivé à 17 ans du centre de formation de la Juventus Turin. Il est d’ailleurs le fils de Fabio Grosso, celui qui avait brutalement stoppé le conte de fées estival de l’Allemagne en demi-finale en 2006 et qui a travaillé comme entraîneur à Frosinone de 2021 à 2023.

Une grande partie de l’argent de Clara Vista doit, à court et moyen terme, être injectée dans le présent sportif, c’est-à-dire dans l’effectif actuel. Schmid, pour lequel un montant fixe de 8,5 millions d’euros doit, selon les informations, être versé au Werder (le package total, bonus compris, pourrait apparemment grimper jusqu’à 10,5 millions d’euros), est d’emblée devenu le transfert record de l’histoire du club.

Jamais Frosinone n’avait dépensé autant pour un joueur et, plus largement, les Italiens n’avaient encore jamais autant investi sur le marché des transferts qu’à ce stade de l’été. Avec les deux milieux Luis Hasa (2,5 millions d’euros) et Alessio Zerbin (deux millions d’euros), tous deux arrivés de Naples, ainsi que le latéral gauche Aleksa Terzic (pour 2,5 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg), trois autres transferts de 2026 figurent, avec Schmid, dans le top 6 des recrues les plus chères de l’histoire de Frosinone.

S’y est ajouté Florian Grillitsch, autre international autrichien, bien connu en Allemagne pour ses années de Bundesliga à Hoffenheim et Brême, qui a quitté Braga librement. L’emblématique joueur de Hoffenheim Kevin Akpoguma a lui aussi signé à Frosinone, tandis qu’Anouar El Azzouzi a été recruté au Fortuna Düsseldorf, relégué en troisième division.

Frosinone va-t-il rester pour la première fois plus d’un an en Serie A ?

Frosinone se renforce pour réussir une première. Après ses trois montées précédentes, le club est toujours redescendu en Serie B un an plus tard. En 2015, ce club qui avait longtemps navigué entre les troisième et quatrième divisions avait pour la première fois accédé à l’élite italienne.

À l’époque, il était monté de Serie C en Serie A en deux promotions consécutives, mais avait dû quitter immédiatement l’élite en terminant 19e du classement. Il n’a fallu que deux ans pour retrouver la montée suivante, mais en 2018-2019 aussi, le club était sans espoir en première division. Lors de la troisième et jusqu’ici dernière tentative pour se maintenir enfin au plus haut niveau, ce fut plus serré que jamais : lors de la dernière journée de la saison 2023-2024, Frosinone s’est incliné 0-1 face à l’Udinese Calcio ; un 0-0 aurait suffi pour se maintenir.

Un an plus tard seulement, en mai 2025, l’effondrement total a menacé. Frosinone a failli se retrouver en troisième division pour la première fois depuis 2014. Quinzeième de deuxième division, le club n’a échappé que de très peu au barrage de relégation, et uniquement parce que Brescia Calcio, un concurrent direct, s’était vu retirer quatre points.

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Le fait que, seulement un an plus tard, l’équipe soit soudainement devenue dauphin et soit revenue en Serie A était donc loin d’être attendu. Mais l’entraîneur Massimiliano Alvini, nommé après la quasi-relégation de 2025, a réussi cet exploit.

À 56 ans, il a longtemps dû gravir les échelons dans le métier d’entraîneur à travers de petits clubs italiens, et il devrait désormais rester en poste sous les nouveaux investisseurs. Autre effet important de l’arrivée de Clara Vista : jusqu’ici, Alvini a pu conserver le noyau de l’équipe de la montée, aucun cadre n’a encore été vendu. Sans les nouvelles possibilités financières, cela aurait été difficilement possible.

L’argent des investisseurs renforce Frosinone sur le marché des transferts

« Les ventes étaient auparavant une nécessité, maintenant nous ne sommes plus totalement soumis à cette pression financière », a souligné le président Stirpe. Le cas du héros de la montée Fares Ghedjemis illustre parfaitement le nouveau credo de Frosinone sur le marché des transferts. L’Algérien de 23 ans, recruté en 2024 pour seulement 300 000 euros en provenance de la troisième division française, a été la pièce maîtresse offensive de Frosinone la saison passée avec 15 buts et trois passes décisives.

Ghedjemis a intégré le groupe algérien pour la Coupe du monde et suscite l’intérêt de plusieurs clubs renommés. Alors que Frosinone l’aurait probablement déjà vendu depuis longtemps auparavant, les sept millions d’euros qu’aurait récemment proposés l’AS Monaco ont été jugés nettement insuffisants par les Italiens.

Celtic et les Rangers, les deux géants écossais, courtiseraient actuellement Ghedjemis avec insistance, mais leurs efforts pourraient être voués à l’échec. Car Frosinone, où l’ailier droit est encore sous contrat jusqu’en 2028, ne voudrait pas le laisser partir pour moins de 21 millions d’euros. Avec l’appui de l’argent des investisseurs, il est évidemment bien plus facile de maintenir une position aussi ferme.

Et ainsi, Frosinone s’attelle à ne plus reprendre, dans un premier temps, l’ascenseur vers le bas. L’objectif lointain pourrait alors être qu’un jour, il ne soit plus surprenant de voir des joueurs du calibre de Schmid choisir Frosinone.