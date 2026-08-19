« Le temps passé ici aura toujours une place particulière dans ma vie. Maintenant, j’ai l’opportunité de jouer dans un pays où j’ai toujours voulu évoluer », a déclaré Romano Schmid, au moment où son départ du Werder Brême a été officialisé. L’international autrichien quitte la Bundesliga pour la Serie A, et atteint ainsi son objectif de rêve sur le plan sportif : l’Italie.

À 26 ans, Schmid veut ainsi franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour un joueur de son calibre qui rejoint l’Italie, on aurait plutôt misé sur un transfert vers un club pleinement installé en Serie A, dans la catégorie de prix de l’Atalanta Bergame, de l’ACF Fiorentina, de la Lazio ou du Bologne FC. Ou encore vers Côme, déjà arrivé en Ligue des champions après une ascension fulgurante.

Mais Schmid a choisi à la place de rejoindre Frosinone Calcio. Un promu qui, lors de ses trois seules saisons à ce jour dans l’élite italienne, est systématiquement redescendu immédiatement, et qui s’est transformé au cours des dix dernières années en une sorte d’équipe ascenseur. Frosinone est d’ailleurs resté nettement plus longtemps au deuxième étage qu’au premier.

Romano Schmid devrait faire un grand bond salarial à Frosinone

Si la décision de Schmid d’échanger le maillot du Werder contre celui de Frosinone paraît assez surprenante au premier regard, et ne constitue surtout pas une progression sportive, elle prend un peu plus de sens à y regarder de plus près. Car son nouveau club, basé dans une petite ville de bon 40 000 habitants au sud-est de Rome, est en quelque sorte nouveau riche. Schmid devrait gagner à l’avenir 3,5 millions d’euros par an à Frosinone, soit une nette amélioration financière par rapport à son contrat à Brême, qui ne lui rapportait apparemment qu’environ 1,5 million d’euros par an.

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D’où vient soudainement la puissance financière de Frosinone ? Le fonds d’investissement américain Clara Vista, déjà actionnaire majoritaire du promu anglais d’Ipswich Town, a investi à Frosinone cet été.

Pour 41,5 millions d’euros, Clara Vista a acquis 80 % des parts du club italien, les 20 % restants demeurant entre les mains du président Maurizio Stirpe. Âgé de 68 ans et natif de Frosinone, ce dernier dirige son club de cœur depuis déjà 23 ans et entend continuer au moins deux années de plus. Stirpe est profondément enraciné à Frosinone : le stade porte le nom de son père Benito, qui avait dirigé le club en tant que président dans les années 1960.

« Clara Vista dispose de liquidités auxquelles nous n’avions pas accès », a déclaré Stirpe junior au sujet de l’arrivée de l’investisseur. Enfant du club, il tient naturellement beaucoup à ce que Clara Vista ne fasse pas cavalier seul. « Nous allons travailler ensemble pour poursuivre la trajectoire des dernières années et l’élargir grâce aux idées apportées par le fonds. Clara Vista complète parfaitement notre expertise : ils ont ce dont nous avons besoin, et inversement. Nous devons éviter les chevauchements opérationnels », a ajouté Stirpe.

Le fils d’un cauchemar allemand joue à Frosinone

Clara Vista apporte évidemment avant tout de l’argent frais à Frosinone. Celui-ci doit, à long terme, être injecté dans les infrastructures et le secteur de la formation. Le travail chez les jeunes a déjà récemment porté ses fruits : le gardien Lorenzo Palmisani et le latéral gauche Gabriele Bracaglia, deux véritables produits du club, ont été des piliers de la montée la saison passée.

Le talent de 20 ans Matteo Cichella, au milieu de terrain, devenu indispensable au fil du dernier exercice, avait été chipé au grand voisin l’AS Rome au niveau U19. Et Filippo Grosso, 19 ans, a fait ses premiers pas en équipe première après être arrivé à 17 ans en provenance du centre de formation de la Juventus Turin. Il est d’ailleurs le fils de Fabio Grosso, celui qui avait brutalement stoppé le conte de fées estival de l’Allemagne en 2006 en demi-finale, et qui a travaillé comme entraîneur à Frosinone de 2021 à 2023.

Une grande partie de l’argent de Clara Vista doit également être investie à court et moyen terme dans le présent footballistique, à savoir l’effectif actuel. Schmid, pour lequel un montant fixe de 8,5 millions d’euros doit, selon les informations disponibles, être versé au Werder (le package total, bonus compris, pourrait apparemment grimper jusqu’à 10,5 millions d’euros), est devenu d’emblée le transfert record de l’histoire du club.

Jamais Frosinone n’avait dépensé autant pour un joueur et, plus largement, les Italiens n’avaient encore jamais autant investi sur le marché des transferts qu’à ce stade de l’été. Avec les deux milieux Luis Hasa (2,5 millions d’euros) et Alessio Zerbin (deux millions d’euros), tous deux arrivés de Naples, ainsi que le latéral gauche Aleksa Terzic (pour 2,5 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg), trois autres transferts de 2026 figurent, avec Schmid, dans le top 6 des recrues les plus chères de l’histoire de Frosinone.

S’y ajoute Florian Grillitsch, autre international autrichien, bien connu en Allemagne pour ses années en Bundesliga à Hoffenheim et Brême, et qui a quitté Braga librement. Kevin Akpoguma, figure historique de Hoffenheim, a lui aussi signé à Frosinone, tandis qu’Anouar El Azzouzi a été recruté en provenance du relégué de troisième division Fortuna Düsseldorf.

Frosinone va-t-il rester plus d’un an en Serie A pour la première fois ?

Frosinone se renforce avec l’ambition de créer une première. Après ses trois montées précédentes, le club est toujours redescendu en Serie B un an plus tard. En 2015, le club, qui avait longtemps navigué entre les troisième et quatrième divisions, avait pour la première fois accédé à l’élite italienne.

À l’époque, Frosinone était passé directement de la Serie C à la Serie A après deux promotions de suite, avant de redescendre aussitôt en terminant 19e du classement. Il n’a fallu que deux ans pour retrouver l’élite, mais en 2018/19 non plus, le club n’avait aucune chance au plus haut niveau. Lors de la troisième et dernière tentative à ce jour pour assurer son maintien parmi l’élite, ce fut plus serré que jamais : lors de la dernière journée de la saison 2023/24, Frosinone s’est incliné 0-1 contre l’Udinese Calcio, alors qu’un 0-0 aurait suffi pour se maintenir.

Un an plus tard seulement, en mai 2025, la chute totale a même failli se produire. Frosinone a bien failli se retrouver en troisième division pour la première fois depuis 2014. 15e de deuxième division, le club n’a échappé que de justesse au barrage de relégation, et encore uniquement parce que Brescia Calcio, un concurrent direct, s’était vu retirer quatre points.

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Le fait qu’un an plus tard seulement, le club soit soudainement devenu deuxième et soit remonté en Serie A n’avait donc rien d’attendu. Mais l’entraîneur Massimiliano Alvini, nommé après cette quasi-relégation en 2025, a réussi cet exploit.

Le technicien de 56 ans a longtemps dû gravir les échelons dans le métier sur les bancs de petits clubs italiens, et il devrait désormais rester en place sous les nouveaux investisseurs. Autre effet important de l’arrivée de Clara Vista : jusqu’ici, Alvini a pu conserver le noyau de l’équipe de la montée, aucun cadre n’a encore été cédé. Sans les nouvelles possibilités financières, cela aurait été difficilement envisageable.

L’argent des investisseurs renforce Frosinone sur le marché des transferts

« Les ventes représentaient auparavant une nécessité, désormais nous ne sommes plus totalement sous cette pression financière », a souligné le président Stirpe. Le cas de Fares Ghedjemis, héros de la montée, illustre parfaitement le nouveau credo de Frosinone sur le marché. L’Algérien de 23 ans, recruté en 2024 pour seulement 300 000 euros en provenance de la troisième division française, a été la pièce maîtresse offensive de Frosinone la saison passée avec 15 buts et trois passes décisives.

Ghedjemis a intégré le groupe de l’Algérie pour la Coupe du monde et suscite l’intérêt de plusieurs clubs renommés. Là où Frosinone l’aurait probablement déjà vendu depuis longtemps par le passé, les sept millions d’euros qu’aurait récemment proposés l’AS Monaco étaient clairement insuffisants aux yeux des Italiens.

Celtic et les Rangers, les deux géants écossais, semblent actuellement courtiser intensément Ghedjemis, mais leurs efforts pourraient être voués à l’échec. Car Frosinone, où l’ailier droit est encore sous contrat jusqu’en 2028, ne voudrait apparemment pas le laisser partir pour moins de 21 millions d’euros. Avec l’appui des fonds des investisseurs, il est évidemment bien plus facile de tenir une position aussi ferme.

Frosinone se met donc en ordre de marche pour ne plus reprendre, dans un premier temps, l’ascenseur vers le bas. L’objectif lointain pourrait être qu’un jour, voir des joueurs du calibre de Schmid choisir Frosinone ne constitue plus une surprise.