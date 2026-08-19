« Le temps passé ici restera toujours spécial dans ma vie. Maintenant, j’ai la chance de jouer dans un pays où j’ai toujours voulu évoluer », a déclaré Romano Schmid lorsque son départ du Werder Brême a été officialisé. L’international autrichien quitte la Bundesliga pour la Serie A, son rêve sportif italien est devenu réalité.

À 26 ans, Schmid veut ainsi franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour un joueur de son calibre qui rejoint l’Italie, on aurait plutôt parié sur un transfert vers un club pleinement installé en Serie A, dans la catégorie de prix de l’Atalanta Bergame, de l’AC Fiorentina, de la Lazio ou du FC Bologne. Ou vers Côme, déjà arrivé en Ligue des champions après une ascension fulgurante.

Mais Schmid a choisi à la place Frosinone Calcio. Un promu qui, lors de ses trois seules saisons jusqu’ici dans l’élite italienne, est toujours redescendu immédiatement, et qui s’est transformé en une sorte d’équipe ascenseur au cours des dix dernières années. Frosinone est d’ailleurs resté bien plus longtemps au deuxième étage qu’au premier.

Romano Schmid devrait faire un grand bond salarial à Frosinone

Si la décision de Schmid d’échanger le maillot du Werder contre celui de Frosinone paraît assez surprenante à première vue, et ne constitue surtout pas une progression sportive, elle a un peu plus de sens lorsqu’on y regarde de plus près. Car son nouveau club, issu d’une petite ville de plus de 40 000 habitants au sud-est de Rome, est quasiment nouveau riche. Schmid devrait à l’avenir gagner 3,5 millions d’euros par an à Frosinone, soit une nette amélioration financière par rapport à son contrat à Brême, qui ne lui rapportait apparemment qu’environ 1,5 million d’euros par an.

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D’où vient soudain la puissance financière de Frosinone ? Le fonds d’investissement américain Clara Vista, déjà actionnaire principal du promu de Premier League Ipswich Town, est entré au capital de Frosinone cet été.

Pour 41,5 millions d’euros, Clara Vista a acquis 80 % des parts du club italien, tandis que les 20 % restants restent entre les mains du président Maurizio Stirpe. Âgé de 68 ans et natif de Frosinone, ce dernier dirige le club de son cœur depuis 23 ans déjà et entend le faire encore pendant au moins deux années supplémentaires. Stirpe est profondément enraciné à Frosinone : le stade porte le nom de son père Benito, qui avait dirigé le club en tant que président dans les années 1960.

« Clara Vista dispose de liquidités auxquelles nous n’avions pas accès », a déclaré Stirpe junior au sujet de l’arrivée de l’investisseur. Enfant du club, il tient naturellement beaucoup à ce que Clara Vista ne fasse pas cavalier seul. « Nous allons travailler ensemble pour poursuivre le chemin emprunté ces dernières années et l’élargir grâce aux idées apportées par le fonds. Clara Vista complète parfaitement notre expertise : ils ont ce dont nous avons besoin, et inversement. Nous devons éviter les chevauchements opérationnels », a expliqué Stirpe.

Le fils d’un cauchemar allemand joue à Frosinone

Clara Vista apporte bien entendu avant tout de l’argent frais à Frosinone. Celui-ci doit, à long terme, être investi dans les infrastructures et le secteur de la formation. Le travail avec les jeunes a déjà porté ses fruits récemment : le gardien Lorenzo Palmisani et le latéral gauche Gabriele Bracaglia, deux véritables produits du club, ont été des piliers de la montée la saison passée.

Le talent de 20 ans du milieu de terrain Matteo Cichella, devenu indispensable au fil du dernier exercice, avait été arraché au grand voisin de l’AS Rome au niveau des U19. Et Filippo Grosso, 19 ans, a fait ses premiers pas avec l’équipe première après être arrivé à 17 ans du centre de formation de la Juventus Turin. Il est d’ailleurs le fils de Fabio Grosso, celui qui avait brutalement mis fin au conte de fées estival de l’Allemagne en demi-finales en 2006 et qui a travaillé comme entraîneur à Frosinone de 2021 à 2023.

Une grande partie de l’argent de Clara Vista doit aussi être injectée à court et moyen terme dans le présent sportif, c’est-à-dire dans l’effectif actuel. Schmid, pour qui un montant fixe de 8,5 millions d’euros devrait être versé au Werder selon les informations en circulation (le package total, bonus compris, pourrait grimper jusqu’à 10,5 millions d’euros), est d’emblée devenu le transfert record de l’histoire du club.

Jamais Frosinone n’avait dépensé autant pour un joueur, et les Italiens n’avaient de toute façon encore jamais autant investi sur le marché des transferts qu’à ce stade de l’été. Avec les deux milieux Luis Hasa (2,5 millions d’euros) et Alessio Zerbin (deux millions d’euros), tous deux arrivés de Naples, ainsi que le latéral gauche Aleksa Terzic (pour 2,5 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg), trois autres transferts de 2026 figurent, avec Schmid, dans le top 6 des recrues les plus chères de l’histoire de Frosinone.

S’y est ajouté Florian Grillitsch, autre international autrichien, bien connu en Allemagne pour ses années de Bundesliga à Hoffenheim et Brême, qui a quitté Braga librement. Même Kevin Akpoguma, figure historique de Hoffenheim, a signé à Frosinone, tandis qu’Anouar El Azzouzi a été recruté en provenance du relégué de troisième division Fortuna Düsseldorf.

Frosinone va-t-il rester pour la première fois plus d’un an en Serie A ?

Frosinone se renforce pour créer une première. Après ses trois montées précédentes, le club était toujours redescendu en Serie B un an plus tard. En 2015, le club, qui avait longtemps navigué entre la troisième et la quatrième division, avait pour la première fois réussi à rejoindre l’élite italienne.

À l’époque, après deux promotions d’affilée, il était passé directement de la Serie C à la Serie A, avant de devoir redescendre immédiatement en terminant 19e du classement. Il n’a fallu que deux ans pour retrouver la montée suivante, mais là encore, en 2018/19, l’équipe n’avait aucune chance dans l’élite. Lors de la troisième et jusqu’ici dernière tentative de se maintenir tout en haut pour la première fois, ce fut plus serré que jamais : lors de la dernière journée de la saison 2023/24, Frosinone s’est incliné 0-1 face à l’Udinese Calcio, alors qu’un 0-0 aurait suffi pour se maintenir.

Un an plus tard seulement, en mai 2025, l’effondrement total menaçait. Frosinone a bien failli se retrouver en troisième division pour la première fois depuis 2014. 15e de deuxième division, le club n’a échappé que de justesse au barrage de relégation, et seulement parce que Brescia Calcio, un concurrent direct, s’était vu retirer quatre points.

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Le fait qu’un an plus tard seulement, l’équipe ait soudain terminé deuxième et retrouvé la Serie A était donc loin d’être prévisible. Mais l’entraîneur Massimiliano Alvini, installé après la quasi-relégation de 2025, a réussi cet exploit.

L’homme de 56 ans a longtemps dû gravir les échelons du métier d’entraîneur à travers de petits clubs italiens, et il devrait désormais rester en place sous les nouveaux investisseurs. Autre effet important de l’arrivée de Clara Vista : Alvini a jusqu’ici pu conserver l’ossature de l’équipe de la montée, aucun cadre n’ayant encore été cédé. Sans les nouvelles possibilités financières, cela aurait été difficilement possible.

L’argent des investisseurs renforce Frosinone sur le marché des transferts

« Les ventes représentaient auparavant une nécessité, maintenant nous ne sommes plus totalement sous cette pression financière », a souligné le président Stirpe. Le cas du héros de la montée Fares Ghedjemis illustre parfaitement le nouveau credo de Frosinone sur le marché des transferts. Recruté en 2024 pour seulement 300 000 euros depuis la troisième division française, l’Algérien de 23 ans a été la grande vitrine offensive de Frosinone la saison passée avec 15 buts et trois passes décisives.

Ghedjemis a intégré le groupe de l’Algérie pour la Coupe du monde et suscite l’intérêt de plusieurs clubs de renom. Là où Frosinone l’aurait probablement vendu depuis longtemps auparavant, les sept millions d’euros qu’aurait récemment proposés l’AS Monaco ont été jugés très insuffisants par les Italiens.

Celtic et les Rangers, les deux géants écossais, semblent actuellement courtiser intensément Ghedjemis, mais leurs efforts pourraient être voués à l’échec. Car Frosinone, où l’ailier droit est encore sous contrat jusqu’en 2028, ne voudrait apparemment pas le laisser partir pour moins de 21 millions d’euros. Avec l’argent des investisseurs en soutien, il est évidemment bien plus facile de maintenir une position aussi ferme.

Et ainsi, Frosinone s’emploie à ne plus reprendre l’ascenseur vers le bas dans l’immédiat. L’objectif lointain pourrait être qu’un jour, ce ne soit plus une surprise de voir des joueurs du calibre de Schmid choisir Frosinone.