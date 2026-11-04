Selon le gardien des Souabes, il était difficile de se parler au Rams Park « parce que le niveau sonore est inhabituel, surtout à cause des sifflets », a-t-il déclaré après la décevante défaite 2-0 dans la métropole turque. Il a ajouté : « Je ne sais pas non plus si tous ces sifflets étaient produits par des personnes. Surtout quand les supporters chantaient et que, soudain, des sifflets retentissaient, je me disais : il y a quelque chose qui ne va pas. »

Les sifflets stridents qui accompagnaient presque chaque touche de balle de Stuttgart ont suscité des interrogations. « C’était bruyant. Au début, surtout, c’était très, très bruyant », a expliqué Bredlow. « Par moments, pendant le match, on parvenait à en faire abstraction. À vrai dire, je ne trouvais alors plus le bruit aussi intense. » Il peut en tout cas « encore bien entendre ».

Le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a tenu des propos similaires. « Je n’ai pas eu besoin de me boucher les oreilles », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je pense que pouvoir jouer dans cette atmosphère nous a plutôt tous motivés. Nous l’avons tous supportée et nous sommes toujours en bonne santé. »

Le capitaine Deniz Undav a, lui, réagi avec une pointe d’agacement aux soupçons de Bredlow : « Je m’en fiche complètement. Je suis fier que nous ayons tenu tête ici. » Ermedin Demirovic s’est en revanche étonné du volume sonore. « Je n’avais encore jamais connu un tel soutien », a-t-il déclaré.

Le VfB Stuttgart visé par une vague de critiques des supporters de Galatasaray

Le public du stade de Galatasaray, toujours bruyant lors des autres rencontres également, avait déjà suscité une polémique avant le match. Dans une publication sur les réseaux sociaux, les Stuttgartois avaient partagé une photo d’une installation de haut-parleurs dans le stade, accompagnée de trois émojis pensifs, suggérant sur le ton de l’humour que les sifflets étaient produits artificiellement. C’est du moins ainsi que certains supporters du grand club stambouliote l’ont compris, avant d’exprimer leur colère dans les commentaires.

À tel point que le VfB a supprimé la publication peu après et a même présenté des excuses publiques. « Chère communauté de Gala, en partageant cette publication depuis votre stade, nous n’avions pas l’intention de blesser qui que ce soit. Si cela a été le cas, nous vous présentons nos excuses. Nous vous remercions pour votre hospitalité à Istanbul et pour la bonne coopération entre nos clubs. En espérant un match loyal et palpitant dans votre magnifique stade », a écrit le club de Bundesliga.

Galatasaray a ensuite accepté ces excuses. « Merci ! Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre stade, qui offre l’une des meilleures ambiances de football au monde. À un grand match ! », pouvait-on lire dans une publication du compte officiel du club. De nombreux supporters des Lions en colère ont néanmoins continué à commenter le message d’excuses du VfB.

Après sa victoire, Galatasaray Istanbul adresse une pique au VfB Stuttgart

Après le match, Gala n’a pas résisté à l’envie d’adresser une petite pique au VfB. Le club le plus titré de Turquie a publié une vidéo montrant un haut-parleur qui diffuse plusieurs fois de suite les mots « Au revoir ».

Il s’agissait de la première défaite du VfB dans cette saison de Ligue des champions. Les Souabes avaient pris sept points lors de leurs trois matches précédents et conservent ainsi d’excellentes chances d’atteindre la phase à élimination directe.