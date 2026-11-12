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Jude Bellingham, du Real Madrid, reconnaît dans un entretien accordé au magazine Vogue avoir des lacunes surprenantes en dehors du terrain. Le milieu de terrain a également raconté une anecdote insolite sur l'entraîneur José Mourinho.

« Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Dans le football, je me sens mûr parce que j'ai disputé près de 400 matches, mais dans la vie, honnêtement, je ne me sens pas encore aussi mûr », a déclaré Bellingham à l'occasion d'une séance photo pour le magazine.

L'international anglais a précisé : « Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas conduire… Je suis bon dans ce que je fais, mais pour tout le reste ? Pas vraiment. Je compte sur mes amis et ma famille pour m'aider dans ces domaines : cuisinier, femme de ménage, maman, peu importe. Voilà où j'en suis. »

Bellingham a poursuivi : « Je travaille dur tous les jours, toute la journée. Quand je rentre chez moi, j'ai probablement négligé d'apprendre certaines choses plus élémentaires. Mais il y aura certainement un jour le temps et l'occasion de le faire. »

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Bellingham a également révélé un échange amusant avec Mourinho. « Quand il entraînait l'AS Rome, il y a quelques années, un garçon avait découpé trois trous à l'arrière de ses chaussettes à l'entraînement. Mourinho est allé le voir et lui a demandé : Pourquoi fais-tu ça ? Et le garçon a répondu : Bellingham le fait aussi. C'est censé réduire la pression sur les mollets. Et Mourinho lui a dit : Petit, tu as neuf ans. Tu n'as même pas encore de mollets. »

Getty Images

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Sur le plan sportif, Bellingham occupe actuellement une place de premier plan au Real Madrid sous les ordres de Mourinho. Après la victoire 3-2 à l'extérieur contre l'AEK Athènes en Ligue des champions, lors de laquelle l'Anglais avait repris d'une talonnade une passe de Marc Cucurella pour égaliser provisoirement à 1-1, l'entraîneur a déclaré selon le quotidien sportif espagnol Marca : « Il est unique, il est exceptionnel. »

Le Portugais a particulièrement souligné l'alliance de son activité sur le terrain et de sa qualité technique : « Il n'y a aucun milieu de terrain au monde comme lui. Il travaille, il a de la qualité : excellent. »

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Depuis son transfert du Borussia Dortmund à Madrid pour 127 millions d'euros à l'été 2023, Bellingham a gagné l'estime des supporters. Les dirigeants du club auraient également apprécié qu'il reporte à la pause estivale une opération nécessaire de l'épaule afin de rester à la disposition de l'équipe dans la dernière ligne droite de la saison, malgré ses douleurs physiques.

Cette saison, le milieu de terrain poursuit sur sa lancée et compte cinq buts et quatre passes décisives en 16 matches officiels.