Cristiano Ronaldo se retrouve de nouveau sous les projecteurs après l’élimination humiliante du Portugal de la Coupe du monde 2026. Cette fois, la situation paraît particulièrement délicate pour la légende portugaise, tiraillée entre son désir de maîtriser les modalités de son départ et la pression médiatique grandissante qui l’exhorte à mettre un terme à sa carrière internationale.

Après l’élimination précoce du Portugal, battu 1-0 par l’Espagne en huitièmes de finale, les chroniqueurs de la presse portugaise, jusqu’alors respectueux de son palmarès, ont sorti leurs stylos acérés pour critiquer ouvertement l’attaquant. – un objectif désormais hors de portée –, ils ont préféré épingler Roberto Martínez, coupable à leurs yeux de ne pas avoir assumé la responsabilité des performances décevantes de son attaquant vedette.

Francisco Vaz de Miranda a ainsi déclaré dans le journal « A Bola » : « Cristiano Ronaldo, nous ne voulons pas te nuire, mais tout a une limite. Il est temps de mettre fin à ton capitanat, qui a déjà trop duré. Si un changement s’impose sur le banc, il est tout aussi nécessaire sur le terrain : il est temps pour Cristiano Ronaldo de se mettre en retrait. »

Le chroniqueur portugais a ajouté : « Comme nous l’avons vu, son ego l’empêche d’être le remplaçant d’un joueur qui réalise actuellement des performances exceptionnelles. Comment se serait déroulé ce tournoi sans cette obsession malsaine de voir Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant les 90 minutes ? Cela restera à jamais un mystère, et même Donald Trump ne pourra rien y changer. »

Problème : Cristiano Ronaldo n’a pas encore annoncé sa retraite internationale, comme il l’a confirmé en zone mixte : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde de cette façon, mais comme je l’ai dit hier en conférence de presse, j’ai donné le maximum et je pars l’esprit tranquille. C’était sans doute ma dernière Coupe du monde. Maintenant, je vais prendre le temps de réfléchir et de voir ma famille. Je ne prendrai pas de décision hâtive. »

Sa réaction d’après-match, solitaire et ponctuée de quelques larmes, n’a pas convaincu tout le monde. Le journal « Abola » s’est ainsi interrogé : « Combien de larmes, Cristiano ? Des larmes pour le Portugal ? », laissant entendre que le « Don » portugais pleurait davantage sur lui-même et son avenir que sur l’élimination de son pays.

Ses déclarations d’après-match, centrées sur son propre cas plutôt que sur la performance collective du Portugal – pourtant donné parmi les favoris –, n’ont pas convaincu la presse portugaise, qui estime que la star de 41 ans se place toujours au-dessus de l’intérêt national.

Roberto Martínez devrait succéder à Jorge Jesus, qui a coaché le quintuple Ballon d’Or à Al-Nassr. Mais l’entraîneur portugais, peu enclin à pousser Ronaldo vers la retraite, pourrait maintenir le débat ouvert encore plusieurs années.

Les questions restent ouvertes : Ronaldo partira-t-il de lui-même, ou faudra-t-il que le prochain sélectionneur prenne la décision ? À 41 ans, il tient encore le destin du Portugal entre ses mains, mais pas comme il l’imaginait : il doit choisir entre une retraite digne et la poursuite jusqu’à ce qu’on le pousse vers la sortie.

Avec ce résultat, le Portugal a laissé filer une occasion en or de remporter la Coupe du monde avec l’une des meilleures générations de son histoire, tandis que Ronaldo se trouve à un carrefour historique : soit il met lui-même un terme à sa carrière internationale pour préserver ce qu’il reste de son héritage, soit il attend que cette fin lui soit imposée par un sélectionneur qui n’aura peut-être pas le courage d’écarter une légende vivante du onze de départ, dans un scénario potentiellement plus douloureux encore que l’élimination humiliante face à l’Espagne.