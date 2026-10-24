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Loai Mohamed
Traduit par

« Il y a des choses qui nous épuisent nous aussi » : Mourinho répond à la star du Barça au sujet de la polémique arbitrale

J. Mourinho
F. Lopez
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Espagne

L'entraîneur portugais : le Camp Nou est un stade comme les autres

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu des propos marquants avant le Clasico face au Barça, évoquant les chances de son équipe dans la course aux titres ainsi que la polémique liée à l'arbitre qui dirigera la rencontre.

Les déclarations de Mourinho sont intervenues lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce samedi, avant l'affrontement attendu face au Barça au stade du « Camp Nou », dans le cadre des matches de la dixième journée de la Liga espagnole.

Mourinho confiant dans la capacité du Real Madrid à décrocher des titres

Interrogé sur la question de savoir si le Clasico représentait le véritable test pour mesurer la capacité du Real Madrid à remporter des titres cette saison, la réponse de l'entraîneur portugais a été catégorique, lui qui a déclaré, selon le quotidien espagnol « AS » : « Non, le Real Madrid avec Mourinho décroche des titres. »

L'objection de Mourinho ne porte pas sur le nom de l'arbitre

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur les informations qui circulent au sujet de l'attribution de l'arbitrage du Clasico à l'arbitre Munuera, sur fond de rapports le reliant à la polémique des paiements versés au fils de José María Enríquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne.

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25 oct. 2026

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Mourinho a indiqué avoir été surpris par ce qui se dit au sujet de l'identité de l'arbitre, affirmant que son objection ne concernait pas le nom de l'arbitre lui-même, et il a précisé : « Le nom de l'arbitre ne me dérange absolument pas. Je pars du principe que l'arbitre est bon, mais ce qui me dérange, c'est la violation des règles. »

Il a ajouté qu'une part de flou entourait toujours le sujet, d'après les informations dont il dispose, soulignant que différents noms avaient été avancés au cours des dernières semaines, mais qu'il n'avait reçu de l'intérieur du club aucune confirmation quant au refus de la désignation d'un arbitre en particulier.

Il convient de noter que la Fédération espagnole a annoncé par la suite la désignation de Munuera comme arbitre du Clasico.

Une réponse laconique aux propos de Fermín

Interrogé sur la déclaration de Fermín López, le joueur du Barça, dans laquelle il indiquait que les discussions incessantes autour des arbitres étaient devenues épuisantes, l'entraîneur portugais s'est contenté d'une réponse laconique porteuse d'une allusion claire, affirmant : « Que puis-je dire ? Il y a d'autres choses qui nous épuisent nous aussi, et qui continuent de se produire. »

Le Camp Nou confère-t-il au Clasico un surcroît d'intensité ?

Au sujet du fait de disputer le match au stade du « Camp Nou » et de savoir si cela lui procurait une dose supplémentaire d'enthousiasme, Mourinho a minimisé l'importance du stade, affirmant que cela ne différait en rien du fait de jouer dans n'importe quel autre stade.

Il a déclaré : « C'est comme si nous jouions dans n'importe quel autre stade. Nous parlons d'une équipe dotée d'une grande qualité, mais rien de plus. »

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
ElcheElcheELC
102441217-510
V
N
N
V
D
13
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
14
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341218-69
D
N
N
V
D
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
17
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
18
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
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Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
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