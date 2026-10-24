« Il y a des choses qui nous épuisent nous aussi » : Mourinho répond à la star du Barça au sujet de la polémique arbitrale

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu des propos marquants avant le Clasico face au Barça, évoquant les chances de son équipe dans la course aux titres ainsi que la polémique liée à l'arbitre qui dirigera la rencontre.

Les déclarations de Mourinho sont intervenues lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce samedi, avant l'affrontement attendu face au Barça au stade du « Camp Nou », dans le cadre des matches de la dixième journée de la Liga espagnole.

Mourinho confiant dans la capacité du Real Madrid à décrocher des titres

Interrogé sur la question de savoir si le Clasico représentait le véritable test pour mesurer la capacité du Real Madrid à remporter des titres cette saison, la réponse de l'entraîneur portugais a été catégorique, lui qui a déclaré, selon le quotidien espagnol « AS » : « Non, le Real Madrid avec Mourinho décroche des titres. »

L'objection de Mourinho ne porte pas sur le nom de l'arbitre

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur les informations qui circulent au sujet de l'attribution de l'arbitrage du Clasico à l'arbitre Munuera, sur fond de rapports le reliant à la polémique des paiements versés au fils de José María Enríquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Mourinho a indiqué avoir été surpris par ce qui se dit au sujet de l'identité de l'arbitre, affirmant que son objection ne concernait pas le nom de l'arbitre lui-même, et il a précisé : « Le nom de l'arbitre ne me dérange absolument pas. Je pars du principe que l'arbitre est bon, mais ce qui me dérange, c'est la violation des règles. »

Il a ajouté qu'une part de flou entourait toujours le sujet, d'après les informations dont il dispose, soulignant que différents noms avaient été avancés au cours des dernières semaines, mais qu'il n'avait reçu de l'intérieur du club aucune confirmation quant au refus de la désignation d'un arbitre en particulier.

Il convient de noter que la Fédération espagnole a annoncé par la suite la désignation de Munuera comme arbitre du Clasico.

Une réponse laconique aux propos de Fermín

Interrogé sur la déclaration de Fermín López, le joueur du Barça, dans laquelle il indiquait que les discussions incessantes autour des arbitres étaient devenues épuisantes, l'entraîneur portugais s'est contenté d'une réponse laconique porteuse d'une allusion claire, affirmant : « Que puis-je dire ? Il y a d'autres choses qui nous épuisent nous aussi, et qui continuent de se produire. »

Le Camp Nou confère-t-il au Clasico un surcroît d'intensité ?

Au sujet du fait de disputer le match au stade du « Camp Nou » et de savoir si cela lui procurait une dose supplémentaire d'enthousiasme, Mourinho a minimisé l'importance du stade, affirmant que cela ne différait en rien du fait de jouer dans n'importe quel autre stade.

Il a déclaré : « C'est comme si nous jouions dans n'importe quel autre stade. Nous parlons d'une équipe dotée d'une grande qualité, mais rien de plus. »