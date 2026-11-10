« Il y a beaucoup de positivité sous Xavi. Sa façon de jouer au football me convient très bien. »

Jan Paul van Hecke apprécie l’ambiance qui règne sous les ordres du sélectionneur Xavi, comme il l’a confié à Ziggo Sport. « Il y a énormément de positivité avec ce sélectionneur. »

L’été dernier, Van Hecke a quitté Brighton Hove & Albion pour Tottenham Hotspur contre 50 millions d’euros. Il est un titulaire indiscutable au sein de ce dernier club.

« Ça se passe bien maintenant, après un début difficile. Notre début de saison n’a pas été assez bon malgré une bonne préparation. Il y avait des raisons à cela. Nous avions du mal à marquer et, par conséquent, nous gagnions peu de matches », commence Van Hecke.

« Dans ces conditions, il est difficile pour un joueur d’atteindre individuellement son niveau, mais à un moment donné, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : nous avons assez de qualités, donc les choses doivent s’arranger », poursuit-il. Les Spurs occupent désormais la onzième place de Premier League.

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Lors de la dernière trêve internationale, Van Hecke avait dû déclarer forfait après les deux premiers matches, sur un maximum de quatre, en raison d’une blessure au pied. Xavi lui avait néanmoins déjà fait bonne impression.

« Chaque entraîneur a ses petites particularités, mais il est très clair sur la manière dont il veut jouer. La relance depuis l’arrière, le pressing, sa façon d’aborder les détails. On le remarque aussi lors des réunions, dans sa manière de faire et dans la clarté que cela apporte », explique De Zeeuw.

« La façon de jouer de Xavi correspond au football néerlandais et à mon propre jeu. Les détails sont très bien travaillés. Nous sommes actuellement en tête du groupe à égalité. Si nous gagnons vendredi, nous ferons un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Il y a beaucoup de positivité sous Xavi », conclut-il.