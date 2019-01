Il y a 18 ans jour pour jour, le PSG annonçait la signature de Ronaldinho

Le 17 janvier 2001, le Paris Saint-Germain annonçait la signature du jeune espoir brésilien en provenance du Grêmio.

Il y a aujourd'hui 18 ans jour pour jour, le Paris Saint-Germain annonçait avoir obtenu la signature du jeune espoir brésilien Ronaldinho. Un accord qui avait nécessité l'intervention de la justice brésilienne pour être entériné, son club formateur du Grêmio refusant de le laisser partir.

Un transfert estimé à cinq millions d'euros

Le crack brésilien débarque finalement dans la capitale française dans le courant du printemps et intègre l'effectif l'été suivant, au 1er juillet 2001. Le montant de l'opération avait été estimé à l'époque à 5,35 millions d'euros pour le club de la capitale.

En deux saisons au PSG, Ronaldinho va réveler l'immensité de son talent, rapidement devenu trop grand pour les Rouge et Bleu. En 67 apparitions, il inscrit 22 buts et délivre 8 passes décisives. A l'été 2003, le récente champion du monde signe au FC Barcelone, où il remporte le ballon d'or en 2005 et la Ligue des Champions la saison suivante.