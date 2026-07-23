« Harry Kane veut revenir en Premier League », a tranché l’ancien professionnel. Le joueur de 57 ans est même allé un pas plus loin en évoquant des critères concrets pour une potentielle nouvelle destination de l’attaquant.

L’ancien entraîneur des Londoniens du nord est convaincu que Kane « veut rejoindre un club capable de remporter le titre en Premier League ». Sherwood, qui a officié comme entraîneur principal sur le banc de Tottenham Hotspur pendant 26 matches officiels lors de la saison 2013-2014 et qui encadrait alors l’actuel joueur de 32 ans, établit surtout un lien avec l’ancien club londonien de Kane.

S’il n’a pas donné de calendrier précis pour ce transfert supposé, un retour dans son ancien club ne lui semble toutefois en aucun cas farfelu. « Je n’exclurais pas Tottenham Hotspur. Certainement pas », a déclaré Sherwood.

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Le Bayern veut prolonger le contrat d’Harry Kane

Les conditions-cadres chez les Spurs devraient toutefois être réunies : « Si la situation repart à la hausse et qu’ils se rapprochent de la Ligue des champions la saison prochaine, alors Harry, s’il est prêt à revenir, reviendra et voudra jouer en Ligue des champions. »

Les déclarations de l’ancien coach contrastent toutefois fortement avec la situation actuelle à Säbener Straße. Le contrat du capitaine des Three Lions à l’Isar court actuellement encore jusqu’à fin juin 2027.

Chez le champion record d’Allemagne, l’avenir du buteur est une priorité absolue. Selon des informations concordantes des médias, une prolongation de son contrat au-delà de 2027 constitue pour le vétéran lui-même « une priorité claire ».

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Harry Kane va-t-il rester au Bayern ?

Comme le rapporte kicker , la signature d’un nouveau contrat ne serait plus, au fond, qu’une question de réglage des derniers détails. Selon le média, la signature de Kane ne dépendrait plus que d’un accord sur le salaire et la durée du contrat.

Le contexte privé plaide lui aussi clairement en faveur d’un maintien en Allemagne : la famille de l’Anglais se sentirait très bien à Munich, si bien que, sur le plan familial également, plus rien ne devrait faire obstacle à une prolongation de contrat. Dans ce contexte, on peut fortement douter que le buteur envisage déjà un retour anticipé en Angleterre.