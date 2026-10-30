Selon un article du journal espagnol Mundo Deportivo, le défenseur central italien serait ouvert à un transfert lors du prochain mercato.

Si Baston se sentirait bien à l’Inter Milan, son club actuel, il ne voudrait toutefois pas exclure catégoriquement un changement d’air. Le joueur de 27 ans souhaiterait ainsi s’entretenir prochainement avec l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, afin de déterminer dans quelle mesure un transfert chez les Catalans serait dans l’intérêt des deux parties.

Bastoni figurait déjà parmi les pistes les plus sérieuses des Blaugrana cet été. Flick serait un grand admirateur du défenseur et aurait été favorable à son recrutement. Selon plusieurs médias, le joueur aurait toutefois décidé à l’époque de rester à Milan.

Reste à savoir si la situation a changé. Une chose est sûre : le contrat de Bastoni avec l’Inter n’est valable que jusqu’au 30 juin 2028. Le prochain mercato serait donc l’une des dernières occasions pour les Nerazzurri de vendre l’international italien contre une indemnité de transfert conséquente.

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L’Inter Milan laissera-t-il partir Alessandro Bastoni ?

Sur le plan sportif, Bastoni serait une lourde perte pour le club milanais. Le joueur de 27 ans est un titulaire indiscutable dans l’équipe de Cristian Chivu et a déjà disputé onze matches toutes compétitions confondues cette saison.

De leur côté, Barcelone et Flick cherchent un défenseur central capable d’occuper durablement le poste vacant aux côtés de Pau Cubarsi. Gerard Martin y joue actuellement le plus souvent, tandis qu’Eric Garcia et Andreas Christensen, deux autres options, sont absents sur blessure.