Mais qui est donc cet Anglais de 43 ans ? Lors de la conférence de presse de samedi matin, Danks a été interrogé sur la pression qu’il pouvait ressentir à l’idée d’être désormais bien plus exposé que d’habitude. « Si on le perçoit comme une pression, cela peut bien sûr en devenir une. Mais pour nous, au sein du staff technique, il s’agit simplement de nous en tenir à nos habitudes, à notre façon de travailler ensemble depuis longtemps déjà », a répondu Danks, avec le même calme, la même sérénité et la même assurance que son patron.

À Fribourg, Kompany ne pourra pas être présent, après s’être effondré vendredi sur le terrain d’entraînement. Depuis, il subit des examens dans un hôpital de Munich. L’état du Belge est stable, a indiqué samedi le directeur sportif Max Eberl, qui a ainsi pu se montrer au moins légèrement rassurant. Il a néanmoins parlé de plusieurs semaines lorsqu’il a été question du retour de Kompany.

Sur le seul plan sportif, le Bayern ne se fait toutefois aucun souci. Eberl et les autres dirigeants savent à quel point Kompany et son staff, dont Danks est un élément central, travaillent en étroite collaboration. Il est notamment chargé des exercices de jeu et des coups de pied arrêtés, et joue souvent un rôle important dans l’encadrement des séances d’entraînement. Danks est aussi très apprécié des joueurs pour son calme, sa fiabilité et son caractère agréable.

Aaron Danks a intégré « l’esprit de Vinnie » au Bayern Munich

« Nous avons un staff technique fantastique. Vinnie en est la tête, mais le succès repose sur toute l’équipe. Il n’est pas question de changer quoi que ce soit. Ils ont tous l’esprit de Vinnie en eux et c’est ainsi que nous aborderons les prochaines semaines », a souligné Eberl. Danks a d’ailleurs déjà vécu une expérience spectaculaire en remplaçant Kompany au premier plan.

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C’était fin avril : l’Anglais avait déjà pris les commandes, dans un contexte encore plus prestigieux que celui de dimanche après-midi dans la région de Fribourg. Suspendu pour cartons jaunes, Kompany avait dû suivre depuis les tribunes le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions sur le terrain du Paris Saint-Germain, laissant Danks le remplacer. Depuis le bord du terrain, dans la capitale française, ce dernier avait assisté à l’un des matches de Ligue des champions les plus spectaculaires de tous les temps, perdu 5-4 par le Bayern face au PSG.

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Sa prestation sur cette immense scène lui avait ensuite valu de nombreux éloges. Son parcours est particulièrement intéressant : dès l’âge de 15 ans, il a commencé à entraîner, avec des objectifs déjà bien définis. Il a même quitté l’enseignement secondaire pour parcourir sa ville natale de Birmingham « avec un sac de ballons, des chasubles et un ticket de bus », afin de diriger des séances dans des écoles et des camps de vacances.

Aaron Danks s’est notamment fait un nom auprès de la Fédération anglaise de football

Un peu plus tard, il est devenu entraîneur des jeunes à Birmingham City. À 22 ans, il a rejoint le centre de formation de West Bromwich Albion, où il est resté onze ans. Danks s’est également fait un nom auprès de la Fédération anglaise de football : chargé du travail sur la possession du ballon auprès des sélections anglaises de jeunes, il faisait partie du staff lorsque les moins de 20 ans des Three Lions ont été sacrés champions du monde en 2017.

Avec les moins de 21 ans anglais, il a travaillé un temps avec Jamal Musiala, qu’il a retrouvé au Bayern. Son travail au sein de la Fédération anglaise a aussi manifestement impressionné Kompany, qui l’a un jour qualifié d’« un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre ». À l’été 2021, Kompany en a fait son entraîneur adjoint au RSC Anderlecht, mais Danks n’y est resté que deux mois avant de repartir. Il ne voulait pas laisser passer l’occasion de devenir adjoint à Aston Villa, chez lui, à Birmingham.

Aaron Danks emmène parfois son fils à l’entraînement du Bayern Munich

Danks est resté à Villa jusqu’en octobre 2022. Après une année et demie supplémentaire comme adjoint au FC Middlesbrough, il a retrouvé Kompany à l’été 2024. Depuis, Danks se sent aussi bien à la Säbener Straße que son patron. Il emmène même parfois son fils Coby aux séances d’entraînement.

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Ce fut encore le cas cette semaine : la veille du choc contre Arsenal (2-2), l’adolescent de 16 ans a assisté à l’entraînement et s’est également rendu utile. « Ma famille vit toujours en Angleterre, donc je suis seul ici, à Munich. Pendant les vacances scolaires, ma famille vient me voir et je passe un peu de temps avec elle. Et nous invitons volontiers Coby à se tenir au bord du terrain pour regarder l’entraînement », a expliqué Danks à Bild. « Il aide les intendants, prépare notre équipement et ramasse les ballons. C’est un petit plaisir pour lui, et aussi pour moi, en tant que père qui travaille à l’étranger. »

Aaron Danks est-il en contact avec Vincent Kompany avant le match du Bayern à Fribourg ?

Danks incarne cette forte dimension familiale qui caractérise le Bayern depuis toujours, et tout particulièrement sous Kompany. Il a même l’honneur de garder le cacatoès que le FCB avait emporté d’un restaurant de luxe munichois lors des célébrations du titre de champion en 2025 et qui est depuis de toutes les fêtes après un titre.

S’il a déjà montré son goût pour la fête, cacatoès dans les bras, Danks a aussi impressionné par sa grande assurance lors de ses précédentes apparitions à la place de Kompany. Sa manière d’aborder avec responsabilité la situation actuelle difficile s’inscrit dans cette lignée. Danks a confié avoir « parlé brièvement » avec Kompany vendredi soir. Mais ils n’ont expressément évoqué ni le football ni la préparation du match à Fribourg. « Il s’agissait uniquement de prendre de ses nouvelles sur le plan de la santé. Tout ce qui concerne le football est maintenant entre nos mains et nous travaillons en équipe pour continuer à faire avancer le club », a expliqué le remplaçant de Kompany, soucieux de décharger son patron de ces questions.