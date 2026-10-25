Mais qui est donc cet Anglais de 43 ans ? Lors de la conférence de presse de samedi matin, on a demandé à Danks s’il ressentait une forte pression à l’idée d’être désormais bien plus exposé que d’habitude. « Si on le perçoit comme une pression, cela peut évidemment en devenir une. Mais pour nous, au sein du staff technique, il s’agit simplement de nous en tenir à nos méthodes. À notre manière de travailler, car cela fait maintenant longtemps que nous travaillons ensemble », a répondu Danks, avec ce calme, cette sérénité et ce recul si caractéristiques de son entraîneur en chef.

Kompany ne pourra pas être présent à Fribourg, après s’être effondré vendredi au centre d’entraînement. Depuis, il passe des examens dans un hôpital de Munich. L’état du Belge est stable, a indiqué samedi le directeur sportif Max Eberl, qui a ainsi pu se montrer quelque peu rassurant. Il a néanmoins parlé de semaines lorsqu’il a été interrogé sur la date à laquelle Kompany pourrait être de nouveau disponible.

« Les nouvelles sont très positives : il est stable, se sent bien et va un peu mieux chaque jour. Les examens se poursuivent, mais les signes sont encourageants », a déclaré Danks à DAZN juste avant le match contre Fribourg, confiant quant au rétablissement de Kompany.

Sur le plan purement sportif, en revanche, le Bayern ne s’inquiète absolument pas de ce changement sur le banc. Eberl et les autres dirigeants savent à quel point Kompany travaille en étroite collaboration avec son staff, dans lequel Danks joue un rôle essentiel. Il est notamment chargé des exercices de jeu et des coups de pied arrêtés, et prend souvent une part importante à l’encadrement des séances d’entraînement. Danks est aussi très apprécié au sein du groupe pour son tempérament calme, fiable et agréable.

Aaron Danks a assimilé « l’esprit de Vinnie » au Bayern Munich

« Nous avons un staff technique formidable. Vinnie en est la tête, mais le succès repose sur toute l’équipe. Nous n’envisageons pas de changer quoi que ce soit. Ils ont tous l’esprit de Vinnie en eux et c’est ainsi que nous aborderons les prochaines semaines », a souligné Eberl. Danks a d’ailleurs déjà acquis une expérience spectaculaire en occupant le devant de la scène pour remplacer Kompany.

C’était fin avril : l’Anglais avait déjà pris les commandes, à une occasion encore plus prestigieuse que ce dimanche après-midi dans la région de Fribourg. Suspendu pour un carton jaune, Kompany avait dû suivre depuis les tribunes le match aller de la demi-finale de Ligue des champions sur le terrain du Paris Saint-Germain. Danks l’avait remplacé et avait vécu, sur le bord du terrain dans la capitale française, l’un des matches de Ligue des champions les plus spectaculaires de tous les temps, perdu 4-5 par le Bayern face au PSG.

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Danks avait ensuite reçu de nombreux éloges pour sa prestation sur cette immense scène. Son parcours est particulièrement intéressant : dès l’âge de 15 ans, il a commencé à entraîner avec des objectifs déjà bien définis. Il a même quitté l’enseignement secondaire pour parcourir sa ville natale de Birmingham « avec un sac de ballons, des chasubles et un ticket de bus » et diriger des séances d’entraînement dans des écoles et des camps de vacances.

Aaron Danks s’est notamment fait un nom à la fédération anglaise de football

Un peu plus tard, il est devenu entraîneur des jeunes à Birmingham City. À 22 ans, il a rejoint l’académie de West Bromwich Albion, où il est resté onze ans. Danks s’est également fait un nom à la fédération anglaise de football, devenant entraîneur chargé de la possession de balle auprès des sélections anglaises de jeunes. C’est à ce titre qu’il était présent en 2017 lorsque les moins de 20 ans des Three Lions sont devenus champions du monde.

Il a notamment travaillé avec Jamal Musiala chez les moins de 21 ans anglais, avant de le retrouver au Bayern. Son travail à la fédération anglaise a aussi manifestement impressionné Kompany, qui l’a un jour qualifié d’« un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre ». À l’été 2021, Kompany a fait de Danks son adjoint au RSC Anderlecht, mais ce dernier n’y est resté que deux mois avant de repartir. Il ne voulait pas laisser passer l’occasion de devenir entraîneur adjoint à Aston Villa, chez lui, à Birmingham.

Aaron Danks emmène parfois son fils à l’entraînement du Bayern Munich

Danks est resté à Villa jusqu’en octobre 2022. Après une autre année et demie comme adjoint au FC Middlesbrough, il a donc retrouvé Kompany à l’été 2024. Depuis, Danks se sent aussi bien à la Säbener Straße que son patron. Il emmène même parfois son fils Coby aux séances d’entraînement.

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C’était encore le cas cette semaine, lorsque le jeune homme de 16 ans a assisté à l’entraînement la veille du choc contre Arsenal (2-2) et s’est aussi rendu utile. « Ma famille vit toujours en Angleterre, donc je suis seul ici, à Munich. Pendant les vacances scolaires, elle vient me rejoindre et je passe un peu de temps avec elle. Nous invitons alors volontiers Coby à se tenir au bord du terrain pour regarder l’entraînement », a expliqué Danks à Bild. « Il aide les intendants, prépare notre équipement et ramasse les ballons. C’est simplement un petit plaisir pour lui, comme pour moi en tant que père qui travaille à l’étranger. »

Aaron Danks est-il en contact avec Vincent Kompany avant le match du Bayern à Fribourg ?

Danks incarne la forte dimension familiale qui caractérise depuis toujours le Bayern, et plus particulièrement sous Kompany. Il a même l’honneur de veiller sur le cacatoès que le FCB avait emporté d’un restaurant de luxe munichois lors des célébrations du titre en 2025 et qui, depuis, est présent à chaque fête après un trophée.

S’il s’est déjà révélé un grand fêtard, cacatoès dans les bras, Danks a impressionné par son assurance lors de ses précédentes apparitions en remplacement de Kompany. La manière responsable dont il gère la difficile situation actuelle s’inscrit dans la même logique. Il a « brièvement parlé » avec Kompany vendredi soir, a-t-il confié. Mais leur échange n’a expressément porté ni sur le football ni sur la préparation du match à Fribourg. « Il s’agissait uniquement de prendre de ses nouvelles et de savoir comment il allait. Tout ce qui concerne le football est désormais entre nos mains et nous travaillons en équipe pour continuer à faire avancer le club », a expliqué l’adjoint de Kompany, soucieux de décharger son entraîneur en chef de ces responsabilités.