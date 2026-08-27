L'Arménien Edvard Spertsyan n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer comme l'un des noms les plus importants de l'effectif d'Al-Ahli depuis son arrivée au sein du club durant l'actuelle période des transferts estivaux, après que ses quatre premières apparitions se sont transformées en une série continue d'impact direct sur les résultats, entamant précocement sa quête d'une place particulière parmi les stars de l'équipe.

Spertsyan a disputé 4 matches avec Al-Ahli jusqu'à présent, au cours desquels il a réussi à inscrire 3 buts et à en offrir deux, portant le total de ses contributions offensives à 5, un chiffre qui reflète la rapidité de son adaptation à sa nouvelle équipe et sa capacité à s'inscrire d'emblée au cœur du projet offensif.

Spertsyan démarre à toute vitesse

Le milieu de terrain arménien a débuté son aventure avec Al-Ahli de la meilleure des manières, après avoir inscrit l'unique but de la victoire face à Al-Diriyah lors de la première journée de la Roshn League, offrant à son équipe ses trois premiers points de la compétition et envoyant un message précoce sur sa valeur offensive.

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Spertsyan est ensuite revenu lors du match suivant face à Abha, offrant l'un des buts d'Al-Ahli durant la large victoire sur le score de 4-0, avant de poursuivre sa présence remarquable en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées face à Al-Anwar, lorsqu'il a inscrit un magnifique but et en a offert un autre, contribuant directement à la victoire du club sur le score de 2-1 et à la qualification pour les huitièmes de finale.

Et lors de sa quatrième apparition face aux Néo-Zélandais d'Auckland City en ouverture de la Coupe intercontinentale des clubs, Spertsyan est de nouveau apparu dans le moment décisif, après avoir offert l'unique but de la victoire d'Al-Ahli par l'intermédiaire de Saleh Abou Al-Shamat, l'Arménien confirmant qu'il n'a pas besoin de marquer lui-même pour avoir le plus grand impact sur l'action.

Spertsyan est parti du côté gauche, avant de tromper la défense d'Auckland et de déjouer le marquage, puis a adressé une passe précise à Abou Al-Shamat, qui l'a convertie au fond des filets, l'Arménien signant ainsi une nouvelle passe décisive et poursuivant ses contributions directes dans un début idéal avec Al-Ahli.

Un meneur de jeu au mental d'ailier : l'atout intarissable d'Al-Ahli

Et surtout, la valeur de Spertsyan ne se résume pas à ses statistiques de buteur, car il a rapidement commencé à se transformer en l'une des solutions offensives les plus flexibles au sein du dispositif d'Al-Ahli, grâce à sa capacité à créer des occasions, à délivrer des passes clés et à se déplacer dans plus d'un espace au cours d'un match.

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Et bien que son poste de prédilection soit celui de meneur de jeu, Spertsyan ne se cantonne pas à une position fixe ; il peut évoluer sur les côtés droit et gauche, sait créer des occasions depuis l'aile et dans l'axe, et possède l'audace de pénétrer dans la surface de réparation et de conclure les actions, ce qui offre au staff technique de multiples options tactiques au sein d'un même match.

Cette flexibilité fait de Spertsyan un joueur difficile à surveiller pour les adversaires, car il n'attend pas le ballon dans une seule zone, mais recherche les espaces et se déplace continuellement entre les lignes, tantôt pour orchestrer le jeu, tantôt pour créer la supériorité sur les ailes, et parfois en apparaissant dans la surface de réparation tel un attaquant supplémentaire.

De plus, ses cinq contributions en quatre matches révèlent que son impact n'a pas été lié à une seule rencontre ou à une compétition en particulier, mais qu'il est apparu en Roshn League, en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et en Coupe intercontinentale des clubs, ce qui confère à son début avec Al-Ahli une valeur d'autant plus grande.

Et après seulement quatre matches, le bilan de Spertsyan paraît remarquable à tous points de vue : 3 buts, deux passes décisives et une contribution directe dans presque chaque match. Et si le joueur maintient ce rythme, il pourrait rapidement passer du statut de nouvelle recrue estivale à celui de l'une des clés offensives les plus importantes d'Al-Ahli, et devenir peut-être bel et bien le « chevalier des rêves » des supporters du club dans une saison où l'équipe est en quête de davantage de titres.