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Pour l’ancien international, une chose est claire : le successeur de Nagelsmann doit ramener davantage de discipline dans la sélection allemande.

Uli Hoeneß (74 ans), président d’honneur du Bayern Munich, est convaincu que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp (59 ans) remettra l’équipe d’Allemagne sur les rails. Le champion du monde 1974 en a profité pour adresser une nouvelle pique à son prédécesseur, Julian Nagelsmann (39 ans), ancien entraîneur du Bayern.

Évoquant dans Sport Bild la Coupe du monde ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique sous Nagelsmann, ainsi que la reconstruction engagée par Klopp, Hoeneß a déclaré : « Je ne pense pas qu’avec Jürgen, on assistera de nouveau à une telle sortie en famille avec femme et enfants. Je pense qu’il va rétablir la discipline et l’ordre. »

Une allusion claire à la situation dans le camp de base allemand à Winston Salem, en Caroline du Nord, l’été dernier . Celle-ci avait beaucoup fait parler après le tournoi . Avant l’élimination humiliante en seizièmes de finale face au Paraguay, des « Family Days » avaient notamment été organisés sur place, permettant aux familles de rendre visite aux internationaux. Des observateurs y ont vu une possible source de distraction et de manque de concentration. Nagelsmann lui-même avait essuyé encore davantage de critiques lorsqu’il est apparu qu’il s’était rendu à une séance d’entraînement à vélo avec sa femme Lena et que sa mère séjournait même dans le camp de base allemand.

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La DFB et Nagelsmann se sont séparés peu après la phase finale. Klopp lui a succédé et a signé un contrat courant jusqu’en 2030. Hoeneß, qui avait déjà critiqué Nagelsmann publiquement à plusieurs reprises avant la Coupe du monde , ne s’attend en tout cas pas à revoir sous son successeur ce qui s’est passé à Winston Salem. Klopp a lui-même « faim de réussite. Mais je ne m’attends pas à ce qu’il lui suffise d’imposer les mains pour que tout aille vite. Nous devons lui laisser du temps. »

Getty Images

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Le début de mandat de l’ancien entraîneur de Mayence, du Borussia Dortmund et de Liverpool est toutefois réussi : après une première trêve internationale consacrée aux essais avec un groupe XXL de 44 joueurs, l’Allemagne a récemment livré de solides prestations lors de ses deux derniers matches de groupe en Ligue des nations. Une victoire 3-1 à Belgrade contre la Serbie a été suivie d’une éclatante démonstration 5-0 face au grand rival néerlandais, lundi soir à Berlin .

Uli Hoeneß estime aussi beaucoup Per Mertesacker

L’Allemagne termine ainsi en tête de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des nations, où elle affrontera soit l’Espagne, soit la Norvège, soit la Belgique. Le tirage au sort aura lieu vendredi midi, tandis que les quarts de finale se disputeront au printemps 2027.

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Hoeneß place également de grands espoirs en Per Mertesacker (42 ans) pour apporter du changement et un vent de fraîcheur à la DFB. Le champion du monde de Rio prendra ses fonctions de directeur général chargé du sport en janvier. De 2018 à l’été 2026, il a dirigé avec succès l’académie des jeunes du champion d’Angleterre, le FC Arsenal. Hoeneß s’attend à ce que « beaucoup de choses s’améliorent désormais dans la formation des jeunes ».