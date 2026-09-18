Car la RD Congo, selon ses propres déclarations, courtise Brunner. En raison de ses racines congolaises, celui-ci est également éligible pour le participant à la Coupe du monde.

Le sélectionneur du Congo, Sebastien Desabre, a confirmé lors d’une conférence de presse avoir pris contact avec la famille de Brunner : « Nous sommes allés voir ses parents pour parler. Mais nous n’allons pas lui mettre la pression. » Il a toutefois laissé entendre que Brunner ne prenait pas sa décision à la légère : « Il est autant attaché au Congo qu’à l’Allemagne. Il va prendre le temps de réfléchir, puis nous verrons en novembre ce qu’il en ressortira. »

Brunner a remporté la Coupe du monde et l’Euro U17 avec l’Allemagne. Lors du triomphe mondial en 2023, il a terminé meilleur buteur et a été désigné meilleur joueur de la phase finale. Après un solide début de saison à l’AS Monaco, il figure dans le groupe de 23 joueurs pour les trois derniers matches de qualification en vue de l’Euro 2027.

Brunner, qui avait quitté le Borussia Dortmund pour Monaco en 2024, a déjà inscrit cinq buts en matches officiels cette saison pour le dauphin de la Ligue 1 française.

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a parlé de l’attaquant jeudi lors de l’annonce de sa liste. « Je n’ai pas parlé avec lui, mais bien sûr, nous suivons tout cela de près. Je connais Paris », a déclaré Klopp. Le patron des jeunes du DFB, Hannes Wolf, serait « un grand partisan » de Brunner. Klopp a poursuivi : « Sur le plan footballistique, il a été excellent dernièrement, et c’est un immense talent depuis des années.

Quand Paris Brunner a-t-il joué pour la dernière fois avec le DFB ?

Le joueur de 20 ans avait porté pour la dernière fois le maillot du DFB en novembre 2025, inscrivant cinq buts en deux matches avec les U20.

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L’équipe d’Allemagne Espoirs jouera d’abord en Lettonie (26 septembre) puis à Malte (30 septembre) dans la course au billet pour l’Euro, avant de terminer à Bielefeld contre la Géorgie (6 octobre). L’équipe du DFB est en tête de son groupe de qualification à égalité de points avec la Grèce ; trois victoires suffiraient pour finir première grâce à l’avantage des confrontations directes. En tant que deuxième de groupe, elle devrait probablement passer par les barrages.