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Le gardien de l’Espagne et de l’Athletic Bilbao, Unai Simon, a couvert d’éloges Thibaut Courtois, la star du Real Madrid. Le lauréat du trophée Yachine a décrit Courtois comme un professionnel phénoménal qui mérite d’être considéré comme le meilleur gardien du XXIe siècle.

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Simon fait preuve d’un fair-play exemplaire envers son rival Courtois

Tout juste lauréat du trophée Yachine, qui couronne sa remarquable campagne 2026, le gardien de l’Espagne Unai Simon a fait preuve d’une humilité exceptionnelle en couvrant d’éloges son rival du Real Madrid, Thibaut Courtois.

Lors de son passage sur Onda Cero, Simon a été interrogé sur de précédentes déclarations dans lesquelles il reconnaissait étudier de près le jeu de l’international belge.

Loin de laisser ses distinctions individuelles altérer son jugement, Simon a affirmé sans réserve que Courtois appartenait à l’élite.

Courtois travaille « comme un animal » pour rester au sommet

Simon a révélé que Courtois avait été sincèrement touché en découvrant les compliments qu’il lui avait adressés pendant la Coupe du monde, signe du respect mutuel entre deux maîtres de leur art.

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« Eh bien, je pense qu’il le sait ou qu’il le ressent ainsi, et je suis heureux qu’il soit un gardien très humble, qui travaille dur chaque jour », a déclaré Simon à Edu Pidal.

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« S’il réalise chaque saison des performances extraordinaires, c’est forcément parce qu’il travaille comme un animal. Donc, je pense qu’il sait qu’il est le meilleur gardien du monde, et je peux même dire que, pour ce siècle, c’est le meilleur. »

Pas de fausse modestie dans son jugement sur le football

Relancé par la personne qui l’interrogeait sur la possibilité de prendre davantage parti en choisissant un coéquipier ou en revendiquant ce titre pour lui-même, Simon a fermement écarté les rivalités mesquines entre clubs.

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« Non, je ne vais pas mentir. Allons, comme si j’allais dire : “Non, c’est moi le meilleur.” Non, je ne le ferai pas », a répondu Simon en riant.

Sa franchise témoigne d’un regard mûr et objectif sur le football moderne, capable de reconnaître l’excellence, quel que soit le club concerné.

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Maintenir le plus haut niveau avant les rendez-vous internationaux

L’admiration de Simon pour les meilleurs à son poste nourrit son travail quotidien à Lezama, alors qu’il prépare les prochaines échéances de l’Espagne.

Avec un seul but encaissé en huit matches lors du parcours victorieux de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, Simon affiche des exigences à la hauteur de celles des légendes auxquelles il rend hommage.

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Le joueur de l’Athletic Bilbao entend conserver cette concentration sur le terrain tandis que l’Espagne poursuit sa marche en avant lors de ses rendez-vous internationaux.