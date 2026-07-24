Andrea Pirlo, l'entraîneur du club émirati d'Al-Ittihad Kalba, est désormais tout proche de prendre les rênes de la sélection italienne au cours de la période à venir.

Le quotidien « La Gazzetta dello Sport » a rapporté que Paolo Maldini et Leonardo se sont directement tournés vers Pirlo, après que Pep Guardiola a refusé d'entraîner la Squadra Azzurra.

La Fédération italienne privilégie l'option d'un entraîneur plus jeune, porté sur le football moderne et ouvert à recevoir conseils et directives, ce qui a fait grimper la cote de Pirlo face à Antonio Conte et Mancini.

Par le passé, certains ont reproché à Pirlo de manquer du fort caractère nécessaire pour gérer un vestiaire, d'autant que celui de la sélection italienne n'est absolument pas facile à tenir.

Mais il y a des personnes qui se chargeront de cet aspect : Maldini et Leonardo, à qui le président du Comité olympique italien, Giovanni Malagò, a confié une grande partie des décisions liées à l'avenir de la sélection, et qui sont prêts à imposer leur autorité à toute personne susceptible de représenter un défi pour Pirlo.

Les informations indiquent que les discussions avec Pirlo ont atteint un stade avancé, et que l'entraîneur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre un projet à caractère révolutionnaire dès qu'il sera choisi pour diriger la sélection italienne.

Au sein de la Fédération italienne de football, tout le monde se prépare à un week-end chargé de travail. Le conseil fédéral doit se réunir mardi prochain et, bien qu'il ne participe pas officiellement au processus de sélection – les statuts prévoyant seulement qu'il soit « consulté » –, ce pourrait être le bon moment pour l'annonce officielle.

Pirlo devrait signer un contrat s'étendant jusqu'à la Coupe du monde 2030, même si Maldini envisage un projet de longue haleine, débutant par une reconstruction du football italien à partir des catégories d'âge entre 12 et 13 ans, un processus qui pourrait prendre entre 8 et 10 ans avant d'aboutir.

Sur le plan financier, les estimations indiquent que, tandis que Mancini aurait accepté un salaire de deux millions d'euros par an, celui de Pirlo ne devrait pas dépasser 1,5 million d'euros par saison.