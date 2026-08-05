Il travaillait dernièrement pour le FC Liverpool : Niko Kovac va apparemment être renforcé au BVB

Selon Sport Bild, Roderick van der Ham doit prochainement signer. Le Néerlandais de 35 ans a travaillé en dernier lieu pour le FC Liverpool, mais a quitté le club dans le cadre d’un vaste remaniement du personnel, en même temps que l’entraîneur en chef Arne Slot. Son successeur Andoni Iraloa est arrivé avec son propre staff.





Van der Ham a commencé sa carrière d’entraîneur dans le secteur des jeunes néerlandais dès l’âge de 16 ans. Plus tard, il a travaillé comme analyste vidéo pour les clubs professionnels du RKC Waalwijk, du NAC Breda et d’Heracles Almelo. De 2018 à 2019, il a occupé la même fonction pour l’équipe nationale néerlandaise U19.

En 2022, van der Ham a rejoint le staff de Slot au Feyenoord Rotterdam. Quelques mois après le départ de ce dernier vers le FC Liverpool en 2024, il l’a suivi en Premier League comme analyste vidéo. Au total, van der Ham a travaillé environ un an et demi pour les Reds et, en 2025, il a remporté la Premier League.

BVB : un nouveau greenkeeper doit aussi arriver

Au BVB, il doit à l’avenir épauler l’entraîneur Niko Kovac en tant qu’analyste en chef. Les adjoints de Kovac sont son frère Robert, Filip Tapalovic et Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber occupe le poste d’entraîneur des gardiens. Selon le rapport, en plus de van der Ham, une deuxième recrue doit arriver d’Angleterre, à savoir le greenkeeper Scott Tingley. Il s’est occupé en dernier lieu pendant plus de dix ans de la pelouse du club de deuxième division du FC Watford.

Le contingent de Dortmund est revenu dimanche d’un stage de préparation au Japon et prépare désormais la nouvelle saison dans son pays. Dimanche, le BVB affrontera le FC Arsenal en match amical. Le premier match officiel aura ensuite lieu le 22 août en Supercoupe contre le vainqueur du doublé, le FC Bayern. Le 29, le Hamburger SV se rendra à Dortmund pour l’ouverture de la Bundesliga, avant un duel le 1er septembre contre le HEBC Hambourg au 1er tour de la Coupe d’Allemagne.