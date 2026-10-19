Pour comprendre ce que représente le Real Saragosse pour Ander Herrera, il faut remonter plus de 30 ans en arrière, jusqu’en mai 1995. Alors âgé de cinq ans à peine, le futur international espagnol était rivé à son téléviseur. Son club de cœur, implanté dans cette ville d’environ 700 000 habitants du nord-est de l’Espagne, disputait ce mercredi soir-là l’un des plus grands matches de son histoire face à Arsenal, au Parc des Princes, à Paris.

La finale de la Coupe des vainqueurs de coupe se jouait dans la capitale française. Le père d’Ander, Pedro, qui avait lui-même porté le maillot de Saragosse quelques années plus tôt, la vivait de l’intérieur en tant que directeur technique. Depuis chez lui, son fils croisait les doigts et tremblait lorsque les deux équipes, à égalité 1-1, se dirigeaient vers la prolongation.

Un peu plus d’une demi-heure plus tard, il se préparait déjà à devoir subir une séance de tirs au but. Mais à la 120e minute survint cet instant incroyable.

À quelque 40 mètres du but londonien, le milieu de Saragosse Nayim leva brièvement la tête et frappa le ballon au rebond en direction des cages. Un coup de génie : Nayim avait vu que le gardien d’Arsenal, le légendaire David Seaman, connu aussi pour quelques actions dignes d’un gag, se tenait un peu trop loin de sa ligne. Le ballon traversa le ciel nocturne parisien en décrivant une haute trajectoire. Seaman se précipita en arrière, pris de panique, mais ne parvint pas à le toucher suffisamment pour l’empêcher de franchir la ligne. La suite ne fut qu’extase : pour Nayim et ses coéquipiers, dans tout Saragosse et, bien sûr, chez les Herrera.

« Regardez la différence aujourd’hui entre le Real Saragosse et Arsenal. Mais autrefois, nous nous mesurions à ces géants », déclarait Herrera à la BBC il y a quelques semaines. Âgé de 37 ans, celui qui a notamment passé cinq ans à Manchester United et trois au Paris Saint-Germain, où il a joué pour les plus grands titres aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde, porte de nouveau le maillot du Real Saragosse depuis cet été. Un retour romantique, d’autant plus qu’Herrera ne touche pas un centime de son club formateur. Par pur amour, il joue gratuitement pour ce club fier de son histoire, tombé en troisième division espagnole cette saison.

Pourquoi Ander Herrera joue sans salaire au Real Saragosse

« Je n’ai pas besoin de contrat. J’ai eu une carrière très réussie et j’ai fait attention à mes finances, alors je peux m’offrir ce cadeau. Porter ce maillot... gratuitement, parce que je veux aider le club, l’équipe, la ville », explique Herrera à propos de cette décision si particulière. Il tient profondément à être présent et à apporter son soutien là où se trouvent ses racines, alors que le Real Saragosse traverse peut-être la période la plus difficile de son histoire.

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Et comme la situation financière de Saragosse est assez précaire, Herrera renonce à tout salaire. « Je dois énormément à ce club et aux gens qui y sont. Sans le Real Saragosse, je ne serais probablement jamais devenu professionnel », soulignait récemment le milieu de terrain lors d’un entretien avec la légende de United Rio Ferdinand, sur la chaîne YouTube de ce dernier. « Dans cette situation, nous, les supporters, avons la responsabilité d’aider l’équipe », dit celui qui se considère avant tout comme un supporter de Saragosse, et pas seulement comme un joueur. « Je suis fier de ce que j’ai accompli sur le plan sportif et, bien sûr, financier. Je n’ai donc pas besoin de cet argent. Je voulais jouer gratuitement, aider gratuitement », insiste Herrera, qui avait évidemment bénéficié de contrats de plusieurs millions à United et au PSG.

Si Saragosse évolue aujourd’hui en troisième division, la situation était tout autre lorsque Herrera grandissait auprès du club, dont son père fut directeur technique de 1993 à 2012. Dans les années 1990 et 2000, Saragosse était le plus souvent solidement installé en première division, jouant même parfois les premiers rôles en Liga. En 1994, le club termina troisième et remporta la Coupe du Roi. Un an plus tard vint ce titre en Coupe des vainqueurs de coupe. D’autres victoires en coupe nationale suivirent en 2001 et 2004. En 2000, Saragosse se classa à une sensationnelle quatrième place en Liga, devant le Real Madrid et à un seul point du FC Barcelone, alors vice-champion.

Ander Herrera a rejoint le Real Saragosse à 14 ans

Herrera a vécu tout cela enfant, puis adolescent, en rêvant de jouer un jour lui-même pour Saragosse. À 14 ans, il a rejoint le centre de formation de son club préféré, faisant déjà preuve de fidélité. « J’étais l’un des meilleurs joueurs de l’académie de Saragosse et j’avais la possibilité d’aller ailleurs. Mais je ne voulais pas partir », a raconté Herrera à la BBC. La relégation de Saragosse en 2008 l’a certainement attristé, mais elle augmentait aussi ses chances d’intégrer l’équipe première.

Six mois plus tard, il faisait ses débuts chez les professionnels. Il s’est progressivement imposé comme titulaire et a contribué à la remontée immédiate. Il a ensuite trouvé ses marques à l’échelon supérieur, assurant deux fois le maintien avec Saragosse. Devenu international espagnol des moins de 21 ans, il fut l’un des joueurs décisifs dans la conquête de l’Euro Espoirs en 2011. Au sein d’une équipe comptant de futures stars comme David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara ou Juan Mata, Herrera brillait dans ce rôle à mi-chemin entre sentinelle, relayeur et meneur de jeu qui lui est propre. Il ouvrit le score lors de la victoire 2-0 en finale contre la Suisse de Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

Il quitta Saragosse cet été-là, franchit une nouvelle étape de sa carrière à l’Athletic Bilbao et atteignit un niveau tel que Manchester United déboursa 36 millions d’euros pour le recruter en 2014. Il disputa près de 200 matches avec le grand club anglais, rejoignit ensuite le PSG en 2019 et joua pendant ses trois années là-bas aux côtés de superstars comme Neymar, Kylian Mbappe ou Lionel Messi.

Ander Herrera admiratif de Lionel Messi : « C’était fou »

Avec laquelle de ces trois superstars a-t-il le plus aimé jouer ? « Avec Leo, bien sûr », a répondu Herrera à Rio Ferdinand. « Nous ne reverrons jamais quelqu’un comme lui. Pas seulement pendant les matches, mais à chaque entraînement... Je pouvais compter ses pertes de balle à l’entraînement : il y en avait toujours zéro. Dans le toro, il ne devait jamais aller au milieu, parce qu’il ne faisait jamais d’erreur. C’était fou », s’est souvenu Herrera en évoquant la magie de Messi.

Après son passage à Paris, il avait déjà opté pour un retour romantique en retrouvant Bilbao en 2022. Arrivé à l’automne de sa carrière, Herrera a ensuite fait parler de lui début 2025 avec un autre transfert particulier. Il a rejoint le grand club argentin de Boca Juniors, qu’il admire depuis l’enfance. Une admiration qui doit elle aussi beaucoup au Real Saragosse.

Plus précisément, au travail de son père Pedro comme directeur technique du club de sa ville natale. Enfant, Ander l’a vu faire venir de nombreux joueurs argentins à Saragosse. En 1996, il recruta notamment directement à Boca le futur joueur de Valence Kily Gonzalez. « J’ai demandé à mon père pourquoi il faisait venir autant de joueurs argentins. Il m’a répondu : “Ils ne te laissent jamais tomber. Quand les choses deviennent difficiles et prennent une mauvaise tournure, ils prennent toujours leurs responsabilités et se battent” », expliquait Herrera il y a quelques années à ESPN à propos de son goût pour le football argentin.

Pourquoi Ander Herrera est aussi un admirateur de Boca Juniors

Et Boca l’attirait tout particulièrement. Lors de ses voyages de prospection en Argentine, son père devait toujours l’appeler depuis la mythique Bombonera pour lui faire entendre l’ambiance du stade de Boca. Peu lui importait qu’il soit alors, la plupart du temps, au milieu de la nuit en Espagne. Cela ne l’empêchait pas non plus d’admirer tout particulièrement une icône de Boca. « Parfois, je restais éveillé jusqu’à deux ou trois heures du matin pour regarder Boca et Juan Roman Riquelme », raconte Herrera, fasciné par le meneur de jeu légendaire. « J’étais émerveillé quand il jouait. Il te berce d’un faux sentiment de sécurité, donne l’impression de ralentir le jeu. Puis, soudain, il accélère et, avant que tu comprennes ce qui se passe, il est déjà trop tard. »

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Herrera avait logiquement gagné la sympathie des supporters de Boca dès le départ. Il est resté un an et demi à Buenos Aires et a disputé au total 29 matches officiels (un but) pour son club de cœur hors d’Europe. Et qu’est-il arrivé à Saragosse au cours des 15 années écoulées depuis le départ d’Herrera en 2011 ?

Le Real est resté encore deux ans en première division. Depuis sa relégation en 2013, il n’est jamais remonté en Liga. Une dette colossale pesait déjà sur Saragosse à l’époque d’Herrera et les difficultés financières sont devenues une caractéristique du club. Sur le plan sportif, les tentatives de retour dans l’élite espagnole sont restées vaines. En 2018 et en 2020, Saragosse a terminé troisième, échouant de très peu à obtenir une montée directe, sans parvenir non plus à remonter par les barrages lors de ces deux saisons.

Ce fut en quelque sorte un dernier sursaut. Après 2020, Saragosse est devenu de plus en plus un club sans éclat du milieu de tableau de deuxième division, avant d’atteindre le point le plus bas la saison passée. Fin mai, après un match nul 1-1 sur le terrain de Las Palmas lors de l’avant-dernière journée, le verdict était tombé : Saragosse devait descendre en troisième division.

Le Real Saragosse est toujours dixième au classement historique de la Liga

« La chute d’un géant », titrait Marca. Bien qu’il n’ait plus évolué en première division depuis 2013, Saragosse occupe toujours la dixième place du classement historique de la Liga, parfois très loin devant des clubs établis comme le Celta Vigo, Villarreal, Osasuna ou Getafe.

Face à la chute de leur club, la colère des supporters vise avant tout Jorge Mas. Le milliardaire américain, également copropriétaire avec son frère et David Beckham de l’Inter Miami, le club de Messi, est arrivé à Saragosse en 2022. Il en est depuis l’actionnaire majoritaire et le président. Mas a certes déjà considérablement réduit la dette, mais, sur le plan sportif, le club n’a cessé de décliner sous sa direction.

La réalité, aujourd’hui, au stade La Romareda de Saragosse, c’est donc la troisième division. L’enceinte, appelée à accueillir des matches de la Coupe du monde 2030 organisée en Espagne, au Portugal et au Maroc, est actuellement en cours de reconstruction. « C’était tellement triste pour nous tous », dit Herrera à propos de la descente au troisième échelon. « Le Real Saragosse a sa place en Europe, devrait jouer pour remporter des coupes, affronter les plus grands clubs d’Espagne et d’Europe. »

Des rêves de montée avec Ander Herrera : le Real Saragosse a bien débuté en troisième division

L’ancien joueur du PSG est revenu à Saragosse à la mi-juillet, accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, et a signé pour un an. Fin août, lors de l’ouverture de la saison, il a porté pour la première fois depuis plus de 15 ans le maillot du club qu’il aime tant, avec le brassard de capitaine. Si ces retrouvailles ont mal commencé par une défaite 2-0 sur le terrain du Gimnastic de Tarragona, Saragosse a ensuite récolté 17 points en sept matches. Herrera n’a certes pu participer qu’à trois d’entre eux : des problèmes de blessures l’ont tenu à l’écart pendant un mois. Dimanche, il a toutefois fait son retour lors du 0-0 à Murcie, en entrant en jeu à un peu plus de 20 minutes de la fin.

Avec ou sans Herrera, les résultats sont jusqu’ici au rendez-vous. Après huit journées, Saragosse est deuxième, à égalité de points avec le leader, Villarreal B. « Dès le premier jour, je n’ai jamais voulu trop parler du passé », explique Herrera, résolument tourné vers l’avenir. « Nous avons trop parlé de ce que nous avons mal fait. Ce qui s’est passé ces dernières années, toutes ces choses négatives, nous accable. Arrêtons de nous plaindre du passé et construisons plutôt l’avenir », insiste le vétéran. Il souhaite que les jeunes supporters de Saragosse puissent vivre des soirées comme celles qu’il a connues. Comme en mai 1995, chez lui, devant son téléviseur.