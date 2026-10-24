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Unai Emery n’a pas caché sa joie après la prestation autoritaire d’Aston Villa, qui a mis fin au début de saison parfait de Manchester City en Premier League. L’entraîneur de Villa a particulièrement salué Nicolas Jackson, dont le doublé décisif a fait la différence lors d’un après-midi chargé d’émotion dans les Midlands.

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Jackson retrouve son efficacité face à City

Jackson a été la vedette incontestée à Villa Park, où Aston Villa a décroché une importante victoire 2-1 face à Manchester City, mettant fin à la série de sept victoires consécutives des visiteurs en championnat. L’attaquant sénégalais a fait preuve d’un sang-froid qui lui avait peut-être manqué plus tôt depuis son arrivée au club. Son efficacité devant le but a même surpris son entraîneur, tant ses progrès dans ce domaine ont été rapides. Après avoir ouvert le score d’une frappe puissante sous la barre, il a assuré la victoire en seconde période d’une reprise astucieuse qui a trompé Gianluigi Donnarumma.

Après le coup de sifflet final, Emery a souligné les progrès physiques et techniques réalisés par Jackson depuis son transfert de Chelsea cet été. L’attaquant a inscrit sept buts en 11 matches toutes compétitions confondues. Emery a déclaré : « Sa manière de travailler, de défendre, de disputer les duels, waouh. Il a la puissance nécessaire pour attaquer dans les espaces et disputer les duels. Son défi, quand il a des occasions de marquer, a été de toujours placer le ballon dans un coin du but. »

L’entraîneur a ensuite comparé avec humour ces occasions aux tentatives précédentes de Jackson, laissant entendre que l’attaquant visait autrefois beaucoup trop haut lorsqu’il se trouvait dans la surface de réparation. Emery a plaisanté : « Au début de la saison, il tirait tellement haut qu’on aurait dit qu’il jouait au rugby. Il progresse donc aussi dans ce domaine. Il accomplit ce qu’on lui demande. »

Gagner en régularité à Villa Park

La victoire face à l’équipe d’Enzo Maresca avait une saveur particulière pour Emery, puisqu’elle coïncidait avec le quatrième anniversaire de sa nomination au club. Il s’agissait du cinquième succès de Villa lors de ses sept dernières confrontations avec Manchester City, ainsi que de sa quatrième victoire consécutive face à City à Villa Park.

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Emery est revenu sur la préparation tactique de la rencontre : « Nous avons préparé ce match en essayant de maintenir le même niveau de régularité et d’exigence. La manière dont nous avons répondu avec des joueurs frais, qui n’avaient pas joué mercredi. C’était un match pour eux, par exemple Boubacar Kamara et Matty Cash. C’est le niveau que nous voulons continuer à atteindre grâce à notre grande exigence. Aujourd’hui, c’était un bon test. Nous étions très motivés et j’étais très enthousiaste à l’idée de les affronter. »

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Viser les meilleurs malgré un début de saison difficile

Si ce résultat face à City affiche les ambitions de Villa, Emery ne se fait aucune illusion sur le parcours de son équipe en championnat. Le succès du jour était le premier d’Aston Villa à domicile cette saison en Premier League. Il lui permet de remonter à la sixième place avec 11 points. Ce regain de forme en championnat s’ajoute à son parcours sans faute en Ligue des champions, où Villa occupe la deuxième place de la phase de ligue avec neuf points sur neuf possibles, derrière le seul tenant du titre, le Paris Saint-Germain.

Interrogé sur l’évolution de son équipe, l’ancien entraîneur d’Arsenal s’est montré lucide sur sa situation actuelle. « Nous progressons, mais nous sommes en deçà des attentes que nous avions en début de saison parce que nous avons très mal commencé, a expliqué Emery. Nous progressons maintenant. Nous avons analysé le match contre Forest et notre prestation était très mauvaise. Nous avons amélioré beaucoup de choses à domicile contre Brentford, nous étions meilleurs, mais ce n’était pas suffisant. Aujourd’hui, tout ce sur quoi nous avons travaillé pour nous améliorer et élever notre niveau s’est traduit par un pas en avant. »

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Fixer le niveau d’exigence à l’heure de la Ligue des champions

Pour conclure, l’entraîneur de Villa a réaffirmé sa vision à long terme pour le club, engagé dans plusieurs compétitions et confronté à un calendrier chargé. « En Ligue des champions, nous réalisons des performances fantastiques. En championnat, nous progressons, mais nous sommes encore en deçà de nos attentes. L’objectif est de rivaliser avec ces équipes, City et Arsenal », a-t-il déclaré.