« Il tétait une noix de coco »… Un sénateur paraguayen a tenu des propos racistes à l’encontre de Mbappé

Les propos racistes tenus par une sénatrice paraguayenne à l’encontre de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, ont provoqué une vive indignation après l’élimination du Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 1-0 par les Bleus samedi à Philadelphie.

Selon la presse locale, la parlementaire a tenu des propos racistes et insultants à l’encontre de l’attaquant après son penalty décisif, qui a permis aux Bleus de rejoindre les quarts de finale.

Un match que la presse a qualifié de « moment décisif » de la Coupe du monde 2026 n’a pas pris fin au coup de sifflet final. Alors que les Bleus célébraient leur qualification après un match haché et controversé, l’élue a déversé sa colère sur Mbappé, l’accusant d’« arrogance » pour ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gil après la rencontre.

Elle a déclaré : « Cet arrogant n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il a été nourri au lait de coco, et les êtres les plus cultivés de sa vie sont les chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gil. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. »

Les attaques n’ont pas cessé là. Elle a qualifié le capitaine des Bleus de « Camerounais colonisé se faisant passer pour un Français, râleur, nouveau riche, arrogant et laid », ajoutant qu’il « était tendu et terrifié tout au long du match ».

Elle a également regretté que les joueurs paraguayens n’aient pas « mis une bonne gifle » à l’attaquant français, avant d’ajouter, non sans ironie : « Cela dit, je ne suis pas fan de football de toute façon. »

Ces propos font écho aux déclarations de la légende paraguayenne José Luis Chilavert, qui avait qualifié l’équipe de France d’« équipe africaine » avant la rencontre.

De son côté, le quotidien paraguayen Última Hora a jugé que Mbappé avait affiché un « comportement arrogant et hautain tout au long du match », tandis que les propos racistes se multipliaient dans les médias locaux après la défaite.