Le journaliste Ahmed Chobeir a révélé de nouveaux développements dans la crise opposant le Brésilien Juan Pezzera au Zamalek, alors que le joueur continue de manquer les entraînements de l'équipe en vue de la préparation de la nouvelle saison.

Le joueur brésilien maintient sa volonté de partir malgré la validité de son contrat avec le club blanc, après avoir reçu des offres durant la période de transferts actuelle.

Chobeir a déclaré, lors de son émission matinale sur la radio « On Sport FM », que le Zamalek a finalement réussi à établir des canaux de communication avec Pezzera, après que le capitaine de l'équipe, Omar Gaber, eut pris l'initiative de parler au joueur, avant que la direction du club ne prenne contact avec son père, selon ce qu'a rapporté le journal égyptien Al-Watan.

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Il a précisé que la position juridique du Zamalek paraît solide, indiquant que le club a demandé au joueur de revenir au Caire et de reprendre régulièrement les entraînements de l'équipe jusqu'au mois de janvier prochain, la situation devant être réévaluée et les nouveaux éléments étudiés par la suite.

Chobeir a ajouté que le Zamalek cherche à amener Pezzera à revenir, expliquant que « les informations disponibles laissent penser que Pezzera a accepté de revenir au Caire », soulignant que « la priorité de la direction du Zamalek est actuellement de mettre fin à la crise de l'absence du joueur, avant de discuter de toute démarche relative à l'amélioration de son contrat, une option qui reste sur la table du club ».

Le Zamalek avait confirmé, dans un communiqué officiel, son attachement au maintien de Pezzera et son refus de discuter la moindre offre visant à le vendre durant les transferts estivaux, démentant que le joueur ait reçu une promesse de départ. Le club a réclamé son retour aux entraînements, affirmant qu'il gérerait la crise conformément au contrat et aux règlements, tout en conservant l'intégralité de ses droits.

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