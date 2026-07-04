Il talonne tous les records : Mbappé égale Deschamps… et menace la légende française

Alors que l’équipe de France vise une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, son capitaine Kylian Mbappé a franchi un cap symbolique qui consolide son statut parmi les plus grands joueurs de l’histoire des Bleus.

Selon les données d’Opta, « Mbappé a disputé ce dimanche matin contre le Paraguay en huitièmes de finale son 103e match international avec la sélection française ».

Selon l’organisme, ce total le place à égalité avec son sélectionneur Didier Deschamps, avec qui il partage désormais la neuvième place du classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs sous le maillot bleu.

Le joueur du Real Madrid consolide ainsi son rang parmi les Bleus les plus capés en Coupe du monde.

Selon les données de « Stats Foot », Mbappé pointe à la deuxième place du classement des joueurs français ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde, avec 19 rencontres, à égalité avec Antoine Griezmann, tandis que l’ancien gardien Hugo Lloris, détenteur du record avec 20 matchs, occupe la première place.

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Mbappé et ses coéquipiers restent concentrés pour éviter toute surprise face au Paraguay, auteur d’une qualification surprise aux dépens de l’Allemagne, afin de poursuivre leur parcours vers de nouveaux records, d’égaler celui de Lloris, mais aussi de rivaliser avec Lionel Messi pour la tête du classement des buteurs de cette édition et pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Hier, Messi a permis à l’Argentine d’échapper au piège tendu par le Cap-Vert en inscrivant un but lors de la victoire 3-2, portant ainsi son total à 7 buts dans cette édition et à 20 buts au total en Coupe du monde.

Mbappé pointe à la deuxième place de ces deux classements, juste derrière Messi : avant d’affronter le Paraguay, il totalisait 6 buts dans l’édition 2026 et 18 réalisations au compteur de son palmarès mondial.

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