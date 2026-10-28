Le Portugais Cristiano Ronaldo a remporté le prix « BOAT » lancé par l'Union européenne de football et le magazine « France Football » pour désigner le meilleur joueur de l'histoire parmi les lauréats du Ballon d'Or, devançant son rival argentin Lionel Messi ainsi que plusieurs légendes du jeu.

Selon le site officiel du Ballon d'Or, le sacre de Ronaldo est dû à l'édition qu'il a remportée en 2008, alors qu'il évoluait sous les couleurs de Manchester United, ajoutant ainsi une nouvelle distinction à sa carrière bien remplie, après avoir dominé le vote du public organisé via le site Internet du Ballon d'Or, moyennant des frais d'un euro par voix.

Messi, huit fois Ballon d'Or, a terminé à la deuxième place grâce à l'édition de 2012, tandis que Ronaldo a occupé la troisième place également pour son sacre de 2017, lors d'un vote clos dans la nuit de mardi à mercredi.

ballondor.com

Ronaldo et Messi en tête de la course des légendes

L'UEFA et « France Football » ont permis au public de choisir le lauréat du prix « BOAT », abréviation de l'expression « le meilleur de tous les temps », parmi dix joueurs ayant chacun déjà remporté le Ballon d'Or au moins deux fois.

La liste comprenait Ronaldo, cinq fois lauréat du prix, et Messi, détenteur de huit titres, aux côtés du Néerlandais Marco van Basten et du Français Michel Platini, chacun avec trois titres, ainsi que du Néerlandais Johan Cruyff, avec trois Ballons d'Or.

La liste incluait également le Brésilien Ronaldo, l'Allemand Franz Beckenbauer, l'Anglais Kevin Keegan, l'Argentin Alfredo Di Stéfano et l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge, chacun ayant remporté le prix à deux reprises.

Le premier Ballon d'Or : le début du voyage de Ronaldo

Ronaldo a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière en 2008, devançant Messi et l'Espagnol Fernando Torres, durant sa période de gloire avec Manchester United.

Par la suite, la star portugaise a ajouté quatre autres Ballons d'Or à son palmarès, en 2013, 2014, 2016 et 2017, tous obtenus au cours de sa carrière avec le Real Madrid.

Quant au mécanisme de vote pour le prix « BOAT », il imposait de payer un euro pour participer, les votants étant inscrits à un tirage au sort offrant deux billets pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or de 2027.

Rappelons que Harry Kane, star du Bayern Munich et de la sélection anglaise, a été sacré lauréat du Ballon d'Or du meilleur joueur du monde en 2026 et a reçu son prix lors de la cérémonie organisée avant-hier, lundi, à Londres.