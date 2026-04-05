Il surpasse Guardiola… Flick se fait une place parmi les légendes du FC Barcelone

Barcelone poursuit son incroyable série offensive sous la houlette de son entraîneur Hans-Dieter Flick, consolidant ainsi sa place en tête de la Liga avec sept points d'avance sur le Real Madrid.

Le club catalan a signé un exploit remarquable sous la houlette de l'entraîneur allemand en s'imposant 2-1 face à l'Atlético de Madrid samedi soir lors de la 30e journée.

Flick a une nouvelle fois surpassé plusieurs légendes de l'entraînement au Camp Nou en matière de buts marqués.

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Il n'a fallu que 107 matches officiels sous les ordres de Flick pour que l'équipe catalane franchisse la barre des 300 buts, avec une moyenne de 2,81 buts par match, selon les statistiques de Mr Sheph.

Ce chiffre correspond exactement à ce qu'avait réalisé Barcelone à l'époque de Luis Enrique et du trio historique Messi-Suárez-Neymar (MSN), mais Flick n'a pas été le plus rapide à atteindre cet exploit.

Hélénio Herrera est en tête de ce classement historique, puisqu'il a été le plus rapide à atteindre les 300 buts (ou plus) en 99 matchs en 1980, suivi de Daugic : 101 matchs (1953), puis Greenwell : 105 matchs (1921), Luis Enrique : 107 matchs (2016) et Flick : 107 matchs (2026).

Quant à Pep Guardiola, il a atteint ce chiffre impressionnant avec Barcelone en 123 matchs, en 2010.

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