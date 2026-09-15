Lors d'une soirée où les erreurs d'Al-Nassr se sont transformées en cauchemar face à Al-Aïn, un nom de jeune joueur, que peu s'attendaient à voir capter une partie des projecteurs, a fait son apparition. Rakan Al-Ghamdi, talent de la Joy League, s'est retrouvé face à un test difficile dans l'un des matchs les plus rudes de l'équipe cette saison, mais il s'en est sorti avec des statistiques remarquables malgré son manque d'expérience et le peu d'occasions qui lui ont été offertes avec l'équipe première.

Ange Postecoglou a décidé, au début de la seconde période, de faire entrer Al-Ghamdi à la place de Saad Al-Nasser, dans une tentative de réorganiser les cartes d'Al-Nassr après une première mi-temps où l'équipe avait affiché un visage médiocre. Fait intéressant, Al-Ghamdi n'a pas évolué à son poste habituel : il est milieu offensif et peut parfois jouer comme ailier, mais pas arrière gauche à la base.

Malgré le grand écart d'expérience, Rakan Al-Ghamdi a réussi, lors de sa participation, à surpasser Saad Al-Nasser sur plusieurs statistiques : il a touché le ballon à 43 reprises contre 29 pour Al-Nasser, a délivré 21 passes réussies contre 14, et sa précision de passes a atteint 81 % contre 74 %.

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Al-Ghamdi a également créé une occasion de but lors de sa participation, tandis qu'Al-Nasser n'a pu en créer aucune. Le jeune talent a par ailleurs comptabilisé 3 contributions défensives contre deux pour son coéquipier, et a réalisé deux tacles réussis contre un seul pour Al-Nasser.

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Les chiffres ont également révélé une supériorité manifeste d'Al-Ghamdi sur certains détails individuels : il n'a pas perdu le ballon durant sa participation, alors qu'Al-Nasser l'a perdu à deux reprises ; il a par ailleurs remporté 100 % des duels au sol qu'il a disputés, contre 50 % pour l'arrière d'Al-Nassr.

Fait notable également, Al-Ghamdi n'a commis aucune faute, tandis qu'Al-Nasser en a commis une, si bien que sa courte participation offre une image positive d'un jeune joueur qui s'est soudain retrouvé face à l'une des plus fortes équipes émiraties, dans un match où Al-Nassr souffrait aussi bien sur le plan défensif qu'offensif.

Bien que comparer un milieu offensif à un arrière gauche ne soit pas totalement équitable en raison de la différence de poste et de tâches, la prestation de Rakan Al-Ghamdi sous ce jour ouvre la porte à une question importante au sein d'Al-Nassr : l'équipe possède-t-elle un talent capable d'obtenir davantage d'occasions à l'avenir ? Car si la soirée d'Al-Aïn a peut-être été rude pour Al-Alami, elle a en revanche apporté un signal lumineux de la part de l'un des talents de la Joy League.