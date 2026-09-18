« Il suffit de battre le Bayern Munich » : un ancien joueur anglais estime que Tottenham pourrait remporter la Bundesliga « à 100 % »

L’ancien professionnel de Tottenham Hotspur a autrefois disputé 93 matches dans l’élite anglaise. Si ses Spurs n’occupent actuellement que la 17e place du classement après un très mauvais début de saison, il l’explique par le niveau de concurrence exceptionnel en Premier League.

Sur talkSPORT, il a déclaré : « La Premier League, c’est comme une Superligue. Personne ne peut rivaliser. » Interrogé par Jason Cundy, un autre ancien international espoirs anglais, sur la place qu’occuperait Tottenham en Bundesliga, O’Hara a répondu : « Je dirais deuxième, mais ce serait une lutte pour le titre avec le Bayern Munich. »

Le joueur de 39 ans a poursuivi : « En Ligue 1, le PSG et Tottenham se disputeraient le titre, et en Liga ce serait une course à trois (avec le FC Barcelone et le Real Madrid ; NDLR). Je suis peut-être supporter de Tottenham, mais je pense la même chose de Bournemouth. Les Spurs pourraient gagner la Bundesliga à 100 %. Il suffit juste de battre le Bayern Munich, ça suffit. En Liga, il y aurait trois bonnes équipes – cela montre la force de la Premier League. »

Dubitatif, Cundy a insisté et demandé ce qu’il en était de l’Atlético de Madrid. Après tout, les Rojiblancos avaient éliminé Tottenham de la Ligue des champions la saison précédente. « Ils sont faibles », a jugé O’Hara au sujet du demi-finaliste de C1 entraîné par Diego Simeone. « Ils ont l’air bons seulement parce qu’ils jouent dans un championnat faible. Nous y finirions troisièmes. Je ne pense pas raconter des bêtises. »

Il n’a pas non plus une très haute opinion de la Serie A : « La Premier League est trop forte pour toutes les autres. Hier soir, j’ai regardé Milan (lors de la défaite 0-2 contre Benfica en Ligue Europa ; NDLR) - ils sont complètement nuls. » C’est pour cela que la Ligue Europa est si ennuyeuse : « Les équipes anglaises vont de toute façon en finale. »

Lors de la saison passée, c’est effectivement Aston Villa, représentant de la Premier League, qui a remporté la deuxième compétition européenne la plus importante. Le club de Birmingham a battu le SC Fribourg en finale, après qu’un autre club anglais, Nottingham Forest, a lui aussi atteint les demi-finales.

En revanche, la saison 2025/26 a offert un tout autre scénario en Ligue des champions. Le PSG y a pris le dessus sur le champion d’Angleterre, Arsenal, en finale à Budapest. Seul Liverpool a toutefois accompagné cette affiche en étant l’unique autre équipe de Premier League à atteindre les quarts de finale de la reine des compétitions.

Comment Tottenham a-t-il débuté sa saison en Premier League ?

Le championnat d’Angleterre est néanmoins largement considéré comme le plus relevé d’Europe. Cela s’explique aussi par les moyens financiers énormes des clubs. Lors de la dernière période de transferts, les 20 clubs ont dépensé la somme folle de 3,77 milliards d’euros pour recruter de nouveaux joueurs - soit environ cinq fois plus que les clubs de Bundesliga.

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Le club de cœur d’O’Hara, Tottenham, a lui aussi beaucoup investi en déboursant 202 millions d’euros, notamment pour recruter les stars du milieu de terrain Sandro Tonali (26 ans, arrivé de Newcastle United) et Mateus Fernandes (21 ans, arrivé de West Ham United), ainsi que l’ailier Savinho (22 ans, arrivé de Manchester City). Mais cela ne se reflète pas encore dans les résultats : l’équipe de l’entraîneur Roberto De Zerbi attend toujours sa première victoire après quatre journées et, avec deux points et aucun but marqué, ne compte qu’une courte avance sur la zone de relégation.