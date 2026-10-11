Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al Hilal, s'est retrouvé dans le viseur des critiques après la défaite d'Al Ittihad face au Zaeem sur le score de 2-3, dans le clasico de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, son mauvais placement ayant provoqué l'action du but inscrit par le Marocain Youssef En-Nesyri, déclenchant une vague de commentaires moqueurs et de critiques acerbes à l'encontre de la prestation du défenseur d'Al Hilal.

Le but d'En-Nesyri est survenu à la 22e minute, lorsqu'il a exploité une passe remarquable de Marwan Al Sahafi, avant d'armer une frappe puissante qui a surpris le gardien Yassine Bounou, permettant à Al Ittihad de revenir dans le match.

Mais l'action ne s'est pas limitée à la réussite de l'attaquant marocain : elle a aussi mis en lumière le positionnement défensif de Koulibaly, En-Nesyri étant parvenu à échapper à sa surveillance et à atteindre le ballon dans l'espace idéal pour frapper.

Abdallah Falatah tire à boulets rouges sur Koulibaly

Le journaliste sportif Abdallah Falatah a critiqué la prestation d'Al Hilal dans le clasico, estimant que la gestion du match par l'entraîneur d'Al Ittihad n'avait pas été à la hauteur, et il s'en est également pris vivement à Koulibaly en raison de ses erreurs défensives, employant une expression tranchante pour décrire sa baisse de concentration sur le terrain.

Falatah a déclaré lors de son passage sur le réseau de chaînes saoudien "Thmanyah" : "La gestion du match par l'entraîneur d'Al Ittihad aujourd'hui n'a pas été bonne, et Koulibaly souffre d'un Alzheimer technique. Si l'entraîneur d'Al Ittihad avait aligné deux joueurs en pointe, Al Ittihad en aurait davantage profité."

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Les critiques ne se sont pas limitées à Falatah, puisque l'analyste sportif Abdo Atif a tenu le défenseur d'Al Hilal pour responsable du but inscrit par En-Nesyri, soulignant que son mauvais placement avait offert à l'attaquant d'Al Ittihad l'occasion de contrôler le ballon et de frapper au but, dans une action qui a révélé un dysfonctionnement dans la gestion défensive des déplacements de l'adversaire.

Le but d'En-Nesyri ravive les interrogations sur la défense d'Al Hilal

Ce but a relancé la polémique autour du niveau de Koulibaly, dont on attend qu'il soit l'un des éléments les plus importants en matière d'expérience et de solidité dans l'arrière-garde d'Al Hilal, en particulier dans les grands rendez-vous qui exigent une concentration maximale dans le marquage et la gestion des déplacements dans la surface de réparation. Les attaquants du calibre d'En-Nesyri n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour punir la moindre erreur de placement, comme cela s'est vu lors du clasico.

Et bien qu'Al Hilal soit parvenu à s'imposer sur le score de 3-2, le fait d'encaisser un but de cette manière a offert aux détracteurs une nouvelle occasion de mettre en doute la prestation du défenseur sénégalais, surtout au vu de l'importance de cette confrontation dans la course à la première place.

En revanche, l'évaluation de la prestation d'un joueur ne se résume pas à une seule action : elle exige d'examiner son niveau tout au long du match et sa capacité à corriger ses erreurs et à assumer ses tâches défensives.