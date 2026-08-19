Comme le rapporte Sky, Galatasaray Istanbul aurait fait du Bosnien sa priorité absolue pour le poste d’attaquant et aurait déjà transmis une offre officielle au VfB. Celle-ci ne serait toutefois que de 15 millions d’euros. Cela devrait être bien trop peu pour les Souabes, emmenés par le directeur sportif Fabian Wohlgemuth.

Stuttgart avait déboursé 23 millions d’euros il y a seulement deux ans pour Demirovic afin de l’arracher au FC Augsbourg. Sa valeur marchande a depuis difficilement pu baisser.

Il a bouclé sa saison de débuts avec 16 buts en 43 matches officiels, et ce malgré la forte concurrence de Nick Woltemade et Deniz Undav en attaque. Lors de la saison passée, il a enchaîné avec 15 buts et cinq passes décisives en seulement 37 rencontres. Une blessure au pied de longue durée l’a écarté des terrains de la mi-octobre jusqu’à la fin de l’année.

Demirovic salue le transfert de Pejcinovic et veut rester au VfB Stuttgart

Comme le VfB s’est désormais renforcé de manière prestigieuse et coûteuse à la pointe de l’attaque avec Dzenan Pejcinovic, en provenance du VfL Wolfsbourg, les rumeurs de départ autour de Demirovic se sont multipliées ces derniers temps. Il a notamment été associé à un transfert vers l’Eintracht Francfort ou Leeds United.

Un intérêt de Fenerbahce Istanbul pour Demirovic a également été évoqué, ce qui a poussé le club à publier un démenti clair. L’entraîneur Sebastian Hoeneß avait lui aussi réagi de manière très agacée à la fin du mois de juillet. « J’étais irrité et, pour être honnête, énervé par certaines choses qui ont été écrites », a déclaré le technicien de 44 ans à Bild. « Mon objectif est d’avoir toujours les meilleurs joueurs au VfB, et Medo est l’un de nos meilleurs joueurs. »

Demirovic avait déjà tenu des propos similaires avant même le transfert officialisé de Pejcinovic, expliquant vouloir faire face à cette nouvelle situation concurrentielle et rester à Stuttgart. « Il peut venir, il est le bienvenu », a déclaré Demirovic au sujet de son nouveau concurrent, avant d’ajouter à propos de ses propres projets d’avenir : « Je veux aider l’équipe, je veux marquer des buts, autant que possible, et continuer à aller de l’avant pour réaliser une saison réussie. »

Il se disait également particulièrement impatient de disputer la prochaine saison de Ligue des champions avec le VfB, avec un adversaire en tête. « J’espère qu’on tombera sur une équipe anglaise. Ce serait cool. J’aimerais jouer contre Arsenal. À l’Emirates Stadium », a déclaré Demirovic.

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Galatasaray Istanbul doit sans doute craindre un départ de Victor Osimhen

Cela ne ressemblait pas à d’éventuelles envies de départ. Et le club compterait lui aussi sur Demirovic, même s’il ne serait pas totalement intransférable selon Sky. Galatasaray attirerait l’international mondialiste avec un salaire net nettement plus élevé qu’au VfB et proposerait à Demirovic un contrat de trois à quatre ans.

Le grand club turc, pour lequel évoluent également l’ex-star du Bayern Leroy Sane et l’ancien capitaine de l’Allemagne Ilkay Gündogan, a comme son grand rival Fenerbahce raté son début de saison. Alors que Fener a perdu son match d’ouverture 1-2, Gala a dû se contenter d’un dramatique nul arraché à la dernière minute contre le promu Corum, malgré 20 minutes en supériorité numérique.

La superstar Victor Osimhen avait d’abord donné l’avantage à Galatasaray, avant que l’énorme outsider ne frappe deux fois en l’espace de deux minutes. C’est ensuite Osimhen qui a au moins sauvé un point à Gala à la 90e minute. Le Nigérian évolue depuis deux ans pour le grand club turc et a mené Galatasaray à deux titres de champion et une victoire en coupe grâce à ses 61 buts en 75 matches officiels. Il est vénéré comme un héros populaire, mais le joueur de 27 ans pourrait apparemment encore tourner le dos au club cet été.

Selon le Telegraph, Arsenal étudierait l’option d’un possible transfert d’Osimhen. L’intérêt existe de toute façon depuis toujours en Arabie saoudite, où Al-Hilal piafferait d’impatience. Comme Gala serait également intéressé par Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri, la piste menant aux Gunners s’est nettement réchauffée ces derniers temps.

C’est peut-être aussi parce que les rumeurs autour d’Osimhen ne faiblissent pas que Demirovic entre désormais dans le viseur de Gala.