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Gary Lineker a dressé un constat sévère de la situation actuelle de Manchester United, avertissant Cesc Fabregas qu’un départ pour Old Trafford serait une erreur pour sa carrière. La cote de l’ancien maître à jouer d’Arsenal, du FC Barcelone et de Chelsea grimpe rapidement après qu’il a mené Como à une victoire écrasante face à l’équipe de Michael Carrick en Ligue des champions.

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Carrick sous pression après une lourde défaite en Ligue des champions

La position de Carrick, entraîneur de Manchester United, est scrutée de près après la lourde défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions, mercredi. Ce revers européen a ravivé les interrogations sur son avenir à long terme à Old Trafford, alors que la direction du club étudierait d’autres options si elle décidait de changer d’entraîneur.

À la tête de l’équipe italienne se trouve Fabregas, entraîneur encore novice. L’Espagnol a fait forte impression depuis ses débuts sur un banc, transformant son équipe en une formation redoutable, capable de surclasser des poids lourds européens établis. Ses premiers succès l’ont naturellement placé parmi les candidats à la succession de Carrick à Manchester.

« Il serait fou d’accepter ce poste »

Getty Images

Dans le podcast The Rest is Football, Lineker a mis Fabregas en garde contre les risques qu’il prendrait en quittant son projet prometteur en Italie pour le banc d’Old Trafford. L’ancien attaquant de l’Angleterre estime qu’entraîner Manchester United représente actuellement une perspective périlleuse pour tout entraîneur en pleine ascension.

« Il devra prendre une grande décision à un moment donné, parce que s’il continue à obtenir ne serait-ce que des résultats modérément bons avec Como, un grand club viendra le chercher, a déclaré Lineker. Ce pourrait être United. S’il accepte ce poste, il serait fou ! C’est vraiment un cimetière. »

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Son partenaire dans le podcast, Alan Shearer, a partagé cet avis, voyant dans la succession rapide des entraîneurs à Manchester un sérieux signal d’alarme. « Je sais que c’est un immense club de football, mais ce n’est pas un poste attrayant en ce moment, vu le nombre d’[entraîneurs] qui y sont passés et le nombre de ceux qui ont été licenciés », a ajouté Shearer. Il a également plaisanté sur les généreuses indemnités de départ souvent versées par le club : « La seule chose attrayante, c’est qu’il pourrait toucher une belle indemnité de départ dans 12 ou 18 mois. »

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Fabregas assume la responsabilité du but tardif de United

Malgré cette victoire retentissante face au géant de Premier League, Fabregas s’est montré très critique envers sa propre gestion du match. Mené 4-0, United a réussi à inscrire un but en fin de rencontre. L’ancien milieu de Chelsea et d’Arsenal a endossé l’entière responsabilité de ce relâchement.

« Je regrette les dix dernières minutes, parce que c’est moi qui ai demandé à l’équipe de ralentir le rythme. Il y a un autre match et, à 4-0, nous pouvions gérer un peu, a reconnu Fabregas après le coup de sifflet final. J’ai dit aux joueurs d’arrêter de courir et de rester au milieu. Je le regrette, parce que je suis le premier à toujours les pousser à se battre jusqu’au bout.

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« Leur but m’a fait mal parce que nous avons baissé en intensité et reculé notre bloc défensif, mais c’était ma faute. »

Des matches décisifs attendent Carrick, sous pression

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Carrick aborde désormais une période cruciale pour sauver son poste à Manchester. Après une défaite aussi nette sur la scène européenne, l’entraîneur de United doit obtenir une réaction immédiate pour apaiser le mécontentement grandissant. S’il ne parvient pas à inverser rapidement cette mauvaise dynamique, un changement d’entraîneur à Old Trafford pourrait s’accélérer.

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De son côté, Fabregas cherchera à entretenir l’impressionnante dynamique de Como. Comme il a délibérément demandé à ses joueurs d’économiser leurs forces en fin de match contre United, son effectif sera reposé pour aborder les prochaines rencontres, ce qui confortera encore sa réputation parmi les jeunes entraîneurs les plus prometteurs d’Europe.