Le recordman des sélections a retenu quatre candidats dans sa chronique pour Sky. Parmi eux figure aussi Marc-Andre ter Stegen, de l’Ajax Amsterdam, qui pourrait prendre la succession de Manuel Neuer, une nouvelle fois revenu sur sa retraite. Matthäus part du principe « qu’il sera assurément de la partie », a-t-il écrit, avant de souligner : « S’il continue d’afficher ce niveau à Amsterdam, c’est un candidat au poste de numéro un dans le but allemand. »

À long terme, Matthäus voit Jonas Urbig, du Bayern Munich - où il est le numéro deux derrière Neuer lors de ce qui devrait être la dernière année de ce dernier - comme l’avenir dans les cages allemandes, que la DFB doit « construire », « afin d’avoir un numéro un clairement identifié lors des tournois à venir. En termes d’âge, c’est celui qui peut disputer le plus de tournois. » Il a par ailleurs cité Loris Karius du FC Schalke 04 et Noah Atubolu de l’Eintracht Francfort.

Au total, selon Matthäus, sept ou huit gardiens seraient en lice pour une nomination. Aux côtés du quatuor mentionné, Alexander Nübel (Besiktas Istanbul), Finn Dahmen (FC Augsbourg), Mio Backhaus (SC Fribourg) et Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ont récemment aussi été évoqués.

Lothar Matthäus : Loris Karius a alors « de bonnes chances »

Karius aurait avant tout « de bonnes chances » d’être appelé si l’on s’en tenait au principe de performance. « La saison dernière, il a été exceptionnel dans les buts et a joué un rôle déterminant dans la montée de Schalke. » Même après la montée, comme par exemple lors du 0-0 contre le Bayern Munich, il a prouvé sa classe. « Le passé qu’il a vécu avec Klopp à Liverpool devrait rester dans un tiroir », a ajouté Matthäus, faisant ainsi référence à un moment charnière dans la carrière de Karius.

Jusqu’en 2018, Karius avait gardé régulièrement les buts de Liverpool sous Klopp, avant de commettre une énorme erreur lors de la finale de la Ligue des champions cette année-là contre le Real Madrid, coûtant finalement à son équipe le trophée aux grandes oreilles. S’ensuivirent alors des prêts à Besiktas Istanbul puis à l’Union Berlin, avant que l’actuel joueur de 33 ans ne quitte définitivement les Reds librement en 2022. Lors de son passage sur le Bosphore, sa relation avec Klopp s’est refroidie, selon un article de kicker, raison pour laquelle il n’a plus jamais disputé le moindre match sous les ordres de Klopp. En janvier 2025, il a signé à Schalke, ce qui s’est révélé être un coup de chance pour toutes les parties concernées.

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Équipe d’Allemagne : pourquoi ter Stegen n’a-t-il jamais été le numéro un allemand lors d’un grand tournoi ?

Pour ter Stegen, une nouvelle tentative dans le but allemand ne serait toutefois sans doute envisageable que si une place de titulaire lui était aussi promise. Après plusieurs années comme numéro deux derrière Neuer et une grande malchance avec les blessures, l’actuel joueur de 34 ans n’a jamais eu la chance de garder les buts comme numéro un lors d’un grand tournoi. Même pour la Coupe du monde 2026, pour laquelle Neuer est finalement revenu de sa retraite internationale, il était initialement prévu comme gardien titulaire.

Mais son corps lui a une nouvelle fois mis des bâtons dans les roues, au point qu’il s’est ensuite retrouvé mis au placard même en club et rétrogradé au FC Barcelone. Après une saga de plusieurs semaines et une opération du dos, il a été prêté l’hiver dernier au FC Gérone, où une blessure à la cuisse l’a freiné. Durant l’été, ter Stegen s’est mis d’accord avec l’Ajax pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

En sept matches disputés jusqu’ici, ter Stegen a encaissé onze buts, mais il a aussi commis une erreur lors des barrages de la Conference League. Son contrat à Barcelone, où il n’a plus d’avenir, court encore jusqu’en 2028.

Pour les débuts de Klopp, qui, au lancement de son ère, réfléchirait apparemment à l’appel d’un groupe XXL, l’Allemagne se déplacera aux Pays-Bas en Ligue des nations. Ce quadruplé de matches internationaux sera complété par deux rencontres contre la Grèce et un match à domicile face à la Serbie.