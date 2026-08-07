Le transfert de l'Égyptien Mohamed Salah au club turc de Trabzonspor domine l'actualité sportive au cours des dernières heures, les avis et les pronostics divergeant quant à la capacité de la légende de Liverpool à reproduire ses succès passés.

Salah a rejoint la formation turque pour une durée de deux saisons, avec un salaire annuel pouvant atteindre 17 millions d'euros, auquel s'ajoutent d'autres compléments liés à la publicité ainsi qu'une part des ventes de maillots pouvant aller jusqu'à 20 %.

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Malgré l'accueil historique réservé à Salah par les supporters de Trabzon, de nombreux experts ont critiqué ce choix, en raison de la faiblesse du championnat turc comparé aux grands championnats.

Ces critiques nous ramènent en arrière, plus précisément aux déclarations du Portugais José Mourinho lorsqu'il était entraîneur du club turc de Fenerbahçe, où il avait qualifié ce championnat des pires termes, déclarant : « Personne à l'étranger ne suit ce championnat sombre et morne. »

Il avait ajouté : « Un championnat qui sent mauvais, mais au bout du compte, c'est mon travail et je dois m'y adapter. »

Ces déclarations font office d'avertissement que Salah devrait garder à l'esprit, en s'efforçant d'en tirer le maximum de bénéfices, lui qui est l'une des plus grandes stars du football arabe et mondial.