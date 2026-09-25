Mercredi prochain, l’Argentine disputera le premier match de l’après-Messi, lorsque le champion du monde 2022 affrontera la Bolivie en amical. Le brassard de capitaine ne sera toutefois pas porté par un autre joueur offensif.

Ces dernières semaines déjà, plusieurs médias avaient rapporté de manière concordante qu’après le départ du Ballon d’Or à huit reprises de l’Inter Milan et la retraite du vétéran Nicolas Otamendi (38 ans, River Plate), Cristian Romero apparaissait comme l’option la plus probable pour ce poste. Le défenseur central, passé de Tottenham Hotspur à l’Atletico Madrid après la Coupe du monde, était déjà troisième capitaine lors du Mondial. En conférence de presse vendredi, le sélectionneur Lionel Scaloni a ensuite confirmé que son choix s’était porté sur « Cuti ». Le gardien Emiliano Martinez était lui aussi crédité d’une chance d’outsider. Une promotion de Lautaro Martinez a également fait l’objet de spéculations. L’attaquant porte d’ailleurs aussi le brassard dans son club de l’Inter Milan.

En revanche, on ne sait pas encore qui récupérera le numéro de Messi. Une tendance claire semble toutefois également se dessiner. Comme l’avait déjà rapporté ESPN il y a quelques semaines, et comme The Athletic affirme désormais l’avoir appris, cet honneur reviendra à Nico Paz, de Como 1907. Bien que le milieu de terrain n’ait été utilisé que de manière sporadique avec l’Albiceleste dans un passé récent et qu’il ait dû se contenter de deux apparitions lors de la Coupe du monde, un grand avenir est promis au joueur de 22 ans.

Depuis son transfert du Real Madrid à l’été 2024, Paz s’est magnifiquement développé sur les bords du lac de Côme et sort d’une saison exceptionnelle en Serie A avec 13 buts et 7 passes décisives. Lors de l’exercice en cours, il totalise déjà quatre contributions décisives après six matches, dont deux passes décisives en Ligue des champions. Avec l’Argentine, il a signé un but et une passe décisive en onze sélections.

Pourquoi l’Argentine doit-elle réattribuer le numéro 10 de Lionel Messi ?

Le souhait de certains fans de ne plus attribuer le 10 ne peut toutefois pas être exaucé par l’Argentine. Le règlement de la FIFA ne permet tout simplement pas de laisser de côté un numéro entre 1 et 23, ou 26. Un système d’alternance avec plusieurs porteurs avait donc récemment aussi été envisagé. Alexis Mac Allister (27 ans), qui porte également le 10 à Liverpool, et Enzo Fernandez (25 ans, Manchester City) sont également cités parmi les autres candidats.

La carrière de Messi en sélection n’est d’ailleurs pas totalement terminée. Le 6 octobre, le héros populaire aura droit à son match d’adieu officiel à Buenos Aires, à l’occasion d’un match amical contre le Bénin. Dans la capitale argentine, La Pulga doit « avoir les adieux qu’il mérite vraiment, ici en Argentine », a déclaré le président de la fédération, Claudio Tapia, dans une vidéo publiée sur X.

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Brésil : qui récupérera le numéro 10 de Neymar ?

À noter : au Brésilen aussi, la question de savoir qui portera à l’avenir le maillot floqué du numéro 10 et prendra ainsi la succession de Neymar, retraité de la sélection après la Coupe du monde, se posait encore jusqu’à récemment.

Mais la décision est déjà prise : Raphinha, du FC Barcelone, marchera dans les pas de Pelé, Zico, Ronaldinho et Kaká.



