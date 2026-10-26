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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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« Il se regarde aussi parfois jouer au football ? » : violente attaque contre la star de Cologne Said El Mala

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L’attaquant de Cologne El Mala a été discret sur le terrain lors du 0-0 contre Schalke et a involontairement provoqué la blessure de deux adversaires. Après ce match raté, il doit désormais aussi essuyer les critiques de deux anciennes gloires.

Dans l’émission vidéo « Legenden-Talk », deux icônes du FC Schalke 04 commentent et analysent les prestations de leurs Knappen. La dernière rencontre à l’extérieur, sur le terrain du 1. FC Cologne, n’a pas du tout plu à Klaus Fischer (76 ans) et Rüdiger Abramczik (70 ans). Fischer s’inquiète surtout des insuffisances offensives.

Une fois encore, il n’y avait rien à reprocher à la défense de l’entraîneur Miron Muslic ni au gardien Loris Karius. En revanche, l’attaquant de Cologne Said El Mala a essuyé de vives critiques de la part des deux anciens joueurs. Non pas pour son geste malheureux, qui l’a rendu en partie responsable de la violente collision entre Robin Gosens et Soufiane El-Faouzi, mais pour son niveau de jeu, qu’ils jugent mauvais.

« On parle de 60, 70 millions. Allô ! Je me demande qui va payer cette somme pour lui. Est-ce qu’il se regarde parfois jouer au football ? », a déclaré Abramczik, avant d’évoquer brièvement le rival jaune et noir, le Borussia Dortmund, alias Lüdenscheid. « Je suis content que ceux de Lüdenscheid, je vais dire ça comme ça, sinon je vais encore avoir des ennuis, ne l’aient pas recruté. Je ne comprends même pas pourquoi on en a fait toute une histoire. »

Abramczik, ailier de grand talent à son époque et sélectionné 19 fois en équipe d’Allemagne, affirme n’avoir « rien vu d’El Mala, à part la pire action du match, quand il a poussé nos deux gars ».

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Abramczik n’a toutefois pas reproché ce geste au joueur de Cologne. Que les deux joueurs de Schalke se soient blessés à la tête est « une chose grave », mais cela ne méritait évidemment pas de « carton rouge ».

Klaus Fischer ne semble pas voir Said El Mala en équipe nationale

Fischer n’a lui non plus guère été convaincu par El Mala, sans toutefois avancer d’argument concret, à l’instar de son partenaire. Le vice-champion du monde 1982 s’est plutôt tourné vers l’équipe nationale. « C’est lui qui doit marquer des buts pour porter l’Allemagne vers l’avant ? Vers les sommets ? », a demandé le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga. « Je ne peux dire qu’une chose : au revoir l’Allemagne. Qu’a-t-il accompli ? Rien ! »

El Mala a fait ses débuts avec l’équipe nationale A sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp lors de la dernière trêve internationale. L’ailier gauche a disputé une mi-temps lors de la victoire 2-0 contre la Serbie en Ligue des nations, puis 27 minutes quelques jours plus tard lors du 0-0 face à la Grèce.

Pour Cologne, le joueur de 20 ans, dont le nom avait été associé cet été à un transfert en Premier League et au BVB, a disputé sept matches officiels cette saison et inscrit deux buts.

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