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L’attaquant de l’Atlético de Madrid Lee Kang-in a mis fin à 73 jours sans marquer lors de la victoire 3-2 de samedi à Elche en Liga. Il a ensuite réagi à une particularité du calendrier : son équipe affrontera Barcelone deux fois en 24 jours. Devant la presse après le match, l’international sud-coréen est revenu sur sa forme et sur le prochain déplacement de l’Atlético au Camp Nou.

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Lee Kang-in marque avant d’évoquer ses retrouvailles rapides avec Barcelone

L’Atlético de Madrid s’est hissé à la deuxième place de la Liga grâce à une victoire 3-2 sur le terrain d’Elche, à l’Estadio Manuel Martinez Valero. L’international sud-coréen Lee Kang-in a mis fin à 73 jours sans marquer avant de se tourner vers les retrouvailles rapides avec Barcelone, leader du championnat.

Après avoir déjà reçu l’équipe de Hansi Flick au Metropolitano le 8 novembre, les hommes de Diego Simeone se rendent au Camp Nou seulement 24 jours plus tard. Devant la presse après la victoire contre Elche, Lee a reconnu que le calendrier présentait une particularité insolite.

« Il se passe des choses très étranges dans ce monde »

Interrogé sur le fait d’affronter Barcelone deux fois en moins d’un mois, Lee a répondu avec franchise, tout en remerciant ses coéquipiers et le staff technique de l’avoir aidé à s’adapter sous les ordres de Simeone.

« Oui, eh bien, je ne sais pas. Je pense qu’il se passe toujours des choses très étranges dans ce monde », a déclaré Lee à la presse au sujet de ces retrouvailles rapides avec Barcelone. Revenant sur la victoire à Elche, il a ajouté : « Tous les matches à l’extérieur sont difficiles. Nous avons bien commencé, mais nous avons rencontré des difficultés vers la fin. Il y a des choses à améliorer, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons bien géré le match. Je me sens bien. J’avance étape par étape. Je suis encore en train de m’adapter. Parfois, les choses se passent bien, parfois non. L’important, c’est de continuer à travailler dur. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers et le staff technique qui me soutiennent. »

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L’attaquant met fin à 11 matches sans marquer dans un duel animé à Alicante

Titularisé aux côtés de Julian Alvarez dans un 4-4-2, Lee a doublé l’avance de l’Atlético à la sixième minute, une minute après qu’Alejandro Grimaldo a obtenu et transformé un penalty. Après avoir exercé un pressing haut près de la surface d’Elche, il a récupéré le ballon, s’est dégagé en dribblant et a placé une frappe rasante du gauche dans le coin du but. C’était son troisième but en championnat cette saison et son premier en huit matches de Liga et 11 rencontres officielles depuis le match contre Osasuna, le 17 septembre.

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Le média espagnol AS a souligné que, si Simeone apprécie la qualité de frappe de Lee et sa liberté de s’excentrer pour libérer Grimaldo, l’attaquant en retrait doit peser davantage sur l’ensemble des rencontres. Il a été remplacé par Rodri Mendosa à la 70e minute. Alvarez a inscrit le troisième but de l’Atlético à la 41e minute après la réduction du score de Martim Neto, et l’équipe de Simeone a tenu bon malgré le but marqué par Bouba Sangare en début de seconde période.

Simeone veut aborder le match au Camp Nou avec un état d’esprit neuf

Alors que l’Atlético veut prendre sa revanche après sa défaite à domicile contre Barcelone plus tôt en novembre, Simeone a insisté sur le fait que les résultats passés ne compteraient pas lorsque son groupe arriverait en Catalogne.

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« Ce sont des matches particuliers ; tout ce qui s’est passé avant est oublié. Lundi, ils ne penseront qu’à ça », a déclaré Simeone. Lee lui a fait écho devant les médias : « Nous nous concentrons simplement sur chaque match. Nous ferons de notre mieux pour gagner. »