Ce n’est qu’une question de temps avant que Givairo Read ne fasse ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas. C’est ce qu’attend le journaliste de Voetbal International Lentin Goodijk, comme il l’explique dans le podcast VI ZSM.

Les Espoirs néerlandais ont vécu une campagne de qualification à l’Euro extrêmement compliquée, mais peuvent toujours espérer participer à la phase finale. Mardi, la deuxième place du groupe a été assurée de justesse, ce qui envoie l’équipe du sélectionneur Michael Reiziger en barrages.

À la question de savoir quel joueur l’a positivement surpris pendant cette période internationale chez les Espoirs néerlandais, Goodijk répond : « Si on regarde simplement les matches, je trouve que, par exemple, Givairo Read sort vraiment du lot. »

« Cela se voit dans ses petites astuces, sa maturité, sa façon d’aller au duel ou de faire un petit pas en arrière parce qu’il sait que le ballon reviendra encore dans ses pieds. Mais aussi dans les bons choix qu’il fait en possession sous pression, et dans les duels importants qu’il doit gagner, qu’il gagne effectivement. Il a aussi la puissance physique pour cela. »

« On remarque aussi qu’il a déjà des dizaines de matches à haut niveau à son actif, y compris en Ligue des champions. C’est vraiment un joueur qui finira par franchir le pas vers l’équipe des Pays-Bas. »

« Il n’a évidemment pas de chance, car il a devant lui deux garçons à son poste, Denzel Dumfries et Jurriën Timber, qui font peut-être partie des cinq meilleurs arrière droits du monde. Alors, essayez donc d’entrer dans l’équipe », ajoute Goodijk.

Selon Goodijk, Read n’est toutefois pas le seul joueur talentueux de l’équipe. « On peut bien sûr aussi citer Kees Smit. Et peut-être que Dies Janse continuera à se développer pour l’avenir. On a évidemment vu Sean Steur avec les Espoirs néerlandais pour la première fois. Lui aussi s’intègre très facilement, en fait. Donc individuellement, il y a vraiment beaucoup de talents dans ce groupe, seulement ils n’arrivaient pas encore à bien performer collectivement. Et cela s’est un peu ajouté maintenant aussi. »