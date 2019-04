"Il savait que c'était un accident" - Smalling s'explique au sujet du coup donné à Messi

Le défenseur central de Manchester United est revenu sur son duel avec Lionel Messi lors duquel il a fait saigner le capitaine du Barça.

Le défenseur de a affronté Leo Messi lors du quarts de finale aller de la entre le Barça et Manchester United (1-0).



Une confrontation au cours de laquelle, Lionel Messi n'a pu mettre fin à sa période de disette et a dû sortir du terrain en raison de son nez en sang après un coup de Smalling.



Smalling a raconté à BBC Sport son duel avec Messi: "Nous avons parlé après. Nous avons eu une brève conversation et nous nous sommes serré la main.



"Il savait que c'était un accident."



“Suarez m'a approché après le match également. Nous avons eu un bon combat et il m'a juste serré la main après et m'a dit 'bonne chance'.



"C'est bien quand on peut avoir cette bataille sur le terrain et qu'il y a ensuite du respect après le match parce qu'en fin de compte, vous essayez simplement de faire de votre mieux."



Smallling a aussi ajouté être optimiste avant le match retour, mardi prochain au Camp Nou: "Nous savons que cela peut être fait. Nous devons nous assurer d'y aller sans regrets et de tout laisser pour nous donner les meilleures chances possibles."



Avant de se rendre à Barcelone, Manchester United affrontera , samedi en (18h30).