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En quête d’un nouvel ailier gauche, le Bayern Munich aurait aussi dans le viseur un joueur de la sélection allemande qui s’est révélé sous Jürgen Klopp.

Ce n’est plus un secret : le Bayern Munich aimerait recruter, pour la saison prochaine, une doublure sur l’aile gauche de l’attaque pour l’infatigable Luis Diaz, tout proche d’un retour après sa blessure.

Selon le quotidien munichois tz, le champion d’Allemagne le plus titré s’intéresserait désormais aussi au nouveau joyau offensif allemand Derry Scherhant, du SC Fribourg. Il rejoindrait ainsi Rio Ngumoha (Liverpool), Oskar Pietuszewski (Porto) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth) sur une liste de candidats potentiels.

Les deux clubs n’auraient toutefois pas encore entamé de discussions concrètes au sujet d’un éventuel transfert. Scherhant, dont le contrat pourrait comporter une clause libératoire, figurerait également sur les tablettes de nombreux autres clubs.

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Le joueur de 24 ans a été l’un des grands gagnants du deuxième rassemblement sous les ordres du sélectionneur allemand Klopp. Il a couronné sa prestation remarquable lors du succès 5-0 contre les Pays-Bas en inscrivant son premier but en sélection, pour sa quatrième apparition. « Ils savent tous les deux jouer au foot, bon sang ! », s’est ensuite enthousiasmé Klopp au sujet de Scherhant et de son partenaire sur l’aile, Brajan Gruda.

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Dans quels clubs Derry Scherhant a-t-il joué chez les jeunes ?

Pourtant, pendant longtemps, rien ne laissait présager une grande carrière pour Scherhant. Né à Berlin, il est longtemps passé inaperçu auprès des grands clubs comme le Hertha et l’Union durant sa jeunesse . Le joueur de Fribourg a dû faire son chemin dans des clubs plus modestes et tenter de se faire remarquer, notamment au SC Charlottenburg, au Tennis Borussia Berlin, au FC Viktoria 1889 Berlin et au Berliner Sport-Club.

« Je sais ce que l’on ressent quand on ne joue pas chez les jeunes, quand on passe inaperçu », a déclaré Scherhant il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse avec la sélection allemande, en évoquant son parcours. Avoir marqué au Stade olympique de Berlin, chez lui, le rend « fou de joie ».

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Pendant la pandémie de Covid-19, il a dû se battre pour pouvoir s’entraîner davantage, de nombreux terrains étant fermés. « Chaque jour, je passais par-dessus la clôture, je dribblais et je tirais encore et encore au but. Aussi difficile qu’ait été cette période pour tout le monde, elle m’a beaucoup aidé sur le plan footballistique », avait-il confié à Sport Bild. « Quand les services chargés du maintien de l’ordre contrôlaient un terrain, nous passions simplement à l’autre : les installations sont juste à côté l’une de l’autre », a-t-il raconté à Sports Illustrated.

Après cinq années au Hertha Berlin, Scherhant a finalement rejoint le SC Fribourg en 2025. Il y est rapidement devenu un titulaire indispensable pour l’entraîneur Julian Schuster, avant de devenir, peu après, international allemand.